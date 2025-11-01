Grecia, sparatoria in un villaggio di Creta: 2 morti e 10 feriti

Almeno due persone, sono rimaste uccise ed altre 10 sono state ferite in una sparatoria in un villaggio di Creta, Voriza, ad una cinquantina di chilometri dal capoluogo dell’isola greca, Iraklio. Secondo l’agenzia Ana, un gruppo di armati ha aperto il fuoco contro le case del villaggio. Una delle vittime è una donna di 50 anni. L’attacco è avvenuto poche ore dopo che un’altra casa in costruzione è stata distrutta in un’esplosione. Gli inquirenti sospettano che si tratti di attacchi tra famiglie rivali.

Secondo quanto riporta il sito Ekathimerini, le autorità temono che dopo questi attacchi possa continuare la faida tra le due famiglie,i Kargakis e i Fragiadakis, i competizione per il controllo di terre rurali. Una delle vittime della sparatoria è un membro della famiglia Kargakis, mentre secondo alcune fonti la donna sarebbe morta di infarto.

Le autorità locali confermano che diversi membri della famiglia Fragiadakis sono già noti alla polizia, con il padre e alcuni figli che sono al momento in prigione. Intanto il capo della polizia greca, Dimitris Mallios, si sta recando a Creta, insieme al capo della polizia criminale e un team di 10 agenti della divisione, in Grecia chiamata ‘l’Fbi greca’. E sono attese anche unità dell’anti-terrorismo da Atene, per garantire la sicurezza nel villaggio dove la tensione rimane alta.Come anche all’ospedale dove i Iraklio dove sono stati ricoverati i feriti, che sono saliti a 14, compresi anche bambini, sono state dispiegate unità anti-sommossa per scongiurare altri incidenti.

Secondo i testimoni, il commando di armati, che aveva fucili Kalashnikov, sono arrivati Vorizia ed hanno iniziato a sparare all’impazzata, si ritiene migliaia di proiettili.