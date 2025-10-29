VENERDÌ 31 OTTOBRE IL COLBACHINI CHIUDE ALLE 19: C’È LA PADOVA NIGHT RUN!

Padova si prepara a vivere un debutto speciale. Venerdì 31 ottobre 2025, con partenza alle ore 19.30 dal cuore della Fiera, scatterà la prima edizione della Padova Night Run (qui tutte le informazioni sull’evento), corsa non competitiva ma cronometrata che condurrà i runner lungo dieci chilometri capaci di unire sport, storia e suggestione.

Alla regia c’è Assindustria Sport, società tra le più solide e titolate del panorama nazionale, che da venticinque anni firma l’organizzazione della Padova Marathon, evento internazionale capace di richiamare atleti e appassionati da tutto il mondo. E proprio per poter concentrare gli sforzi sull’evento e garantire la sua migliore riuscita lo staff gialloblù si sposterà sul percorso: lo Stadio Colbachini, pertanto, venerdì 31 ottobre chiuderà i cancelli alle ore 19.

(Assindustria Padova)