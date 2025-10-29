Sociale: assessore Bertolè, ‘accompagnare verso il riscatto sociale anche attraverso la cura di sé’

“Dobbiamo mettere in sicurezza le persone dell’accoglienza a protezione delle persone più vulnerabili. Ma non basta: è necessario anche accompagnare verso il riscatto sociale e questo può e deve partire anche dalla cura di sé, dal benessere personale; è un elemento importante per contrastare lo stigma e avviare percorsi di riscatto sociale. Quindi risposta ai bisogni materiali, ma anche della cura di sé per favorire percorsi di inclusione”. A dirlo Lamberto Bertolè, assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano, in occasione dell’inaugurazione del primo Salone ‘Beauty for a Better Life’ in Italia di L’Oréal Italia a Casa Jannacci in Viale Ortles 69 a Milano. Il progetto fa parte del programma internazionale di L’Oréal “Beauty for a Better Life” ed è il frutto della collaborazione tra L’Oréal Italia, Fondation L’Oréal e la Casa dell’Accoglienza ‘Enzo Jannacci’ del Comune di Milano.

(ADNKRONOS)