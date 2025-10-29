Sociale: a Casa Jannacci un nuovo salone a supporto di chi è in difficoltà

Un nuovo salone pensato per offrire uno spazio accogliente e di supporto alle persone in difficoltà, che potranno usufruire gratuitamente di servizi di taglio e acconciatura e ricevere prodotti essenziali per l’igiene e la bellezza personale. E’ ciò che rappresenta il nuovo Salone sociale frutto della collaborazione tra L’Oréal Italia, Fondation L’Oréal e la Casa dell’Accoglienza ‘Enzo Jannacci’ del Comune di Milano, cogestita insieme a una rete di nove associazioni tra cui Medihospes e Fondazione Progetto Arca. L’intento del progetto è quello di creare valore condiviso in un luogo dove la bellezza diventa strumento di emancipazione e cambiamento sociale e L’Oreal Italia aspira al raggiungimento di mille beneficiari in un anno.

(ADNKRONOS)