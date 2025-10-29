Maltempo ad Halloween, ciclone porta pioggia e rovesci: le regioni colpite

Maltempo ad Halloween con il ciclone portoghese che porta piogge e rovesci. Si inizia con pioviggine nelle prossime ore della giornata di oggi mercoledì 29 ottobre, piogge domani giovedì 30 e rovesci venerdì 31.

La perturbazione, responsabile di un graduale peggioramento, arriverà dal Portogallo e sarà preceduta da venti meridionali più miti con aumento delle temperature minime. Ma questi venti meridionali porteranno anche un aumento della nuvolosità a iniziare dal Nord e dal versante tirrenico.

Meteo oggi, domani e ad Halloween

Nelle prossime ore la perturbazione portoghese indugerà ancora tra Spagna e Francia e in Italia provocherà solo velature, a tratti più compatte su Liguria, Alta Toscana e Nord-Ovest; su queste zone, in generale, non si può escludere una debolissima precipitazione isolata, la pioviggine sottolinea iLMeteo.it. Dal pomeriggio sera di oggi entrerà lentamente il fronte perturbato: si prevedono piogge un po’ più organizzate sui versanti occidentali, in intensificazione giovedì su Nord-Ovest e Toscana ma, localmente, gli ombrelli si apriranno anche tra Umbria, Lazio, Sardegna e Nord-est. Per Halloween, infine, troveremo dei rovesci o temporali a macchia di leopardo.

Nel dettaglio

Oggi, mercoledì 29 ottobre – Al Nord: nuvoloso, piogge deboli al Nordovest, più diffuse in serata. Al Centro: nuvoloso, sole in Abruzzo e Molise; peggiora in serata. Al Sud: stabile e sereno.

Domani, giovedì 30 ottobre – Al Nord: piogge sparse, forti in Liguria. Al Centro: piogge specie sul versante tirrenico. Al Sud: qualche pioggia su Sardegna e Campania.

Venerdì 31 ottobre – Al Nord: cielo coperto, piovaschi intermittenti. Al Centro: nuvolosità diffusa, piovaschi sparsi. Al Sud: piogge sparse.

Tendenza: sabato più asciutto, domenica con maltempo al Nord.

