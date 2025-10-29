A Padova torna Tuttinfiera: tre giorni dedicati alle passioni

Dal gusto allo sport, dalle quattro ruote ai vinili, dai fumetti allo shopping: torna al quartiere fieristico di Padova Tuttinfiera, la storica manifestazione che celebra il mondo delle passioni e che, per la sua 40esima edizione, riprende le date tradizionali del primo weekend di novembre.

Per tre giorni, dal 31 ottobre al 2 novembre, i visitatori potranno vivere un’esperienza a 360 gradi tra auto, benessere, sport, gusto e intrattenimento, in un evento che ogni anno richiama migliaia di appassionati e famiglie.

Fra le novità di questa edizione, la mostra mercato del disco usato, che approda a Tuttinfiera dopo le tappe di Pordenone e del Gran Teatro Geox: oltre 60 espositori italiani ed europei porteranno in fiera dischi rari, edizioni introvabili e pezzi da collezione per tutti gli amanti del vinile. Accanto ai vinili, spazio anche a fumetti, tavole originali, action figures e oggettistica da collezione, con la fiera dedicata agli appassionati di comics e giocattoli vintage.

Non mancheranno le aree dedicate allo sport e al benessere, con il Palco Fitness coordinato dal master trainer Giovanni Leccese e lezioni che spazieranno dal funzionale alla zumba, fino al body&mind. In programma anche la partecipazione di special guest come Gil Lopes, Tiziana Charanguera e Romy Sanna. A completare il percorso dedicato al wellness, un’area interamente riservata al benessere olistico, all’alimentazione sana e alla cosmesi.

Torna anche Universo 4 Ruote, l’area dedicata al mondo delle auto e della personalizzazione, con simulatori di Formula 1 e MotoGP, mentre l’area Shopping Experience proporrà una selezione di articoli che spaziano dall’abbigliamento agli accessori, dalla bigiotteria all’oggettistica per la casa.

Il viaggio tra gusto e profumi sarà invece al centro di Sapori in Festa, con un’ampia area dedicata alle cucine regionali e allo street food, tra degustazioni e prodotti tipici.

Fra i momenti più attesi, l’Halloween Party in programma venerdì 31 ottobre dalle ore 21: la Galleria 78 si trasformerà in una grande pista da ballo con le hit anni ’90 e 2000 di Dj Gheller e Ale Dj, e la special guest Fabiola Osorio. Sempre nella serata di venerdì, alle 19.30, partirà dal quartiere fieristico la Padova Night Run, corsa non competitiva promossa da Assindustria Sport, che condurrà i runner in un percorso di 10 chilometri nel cuore della città.

Durante Tuttinfiera sarà inoltre possibile visitare la mostra gratuita “Sport e montagna tra tradizione e innovazione. Cortina d’Ampezzo. Le due Olimpiadi”, promossa da Regione Veneto e dal sistema camerale in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 (Padiglione 6).

