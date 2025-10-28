La rubrica divulgativa per chi trasforma la scienza in qualità artigiana

Il mondo del Benessere è in continua evoluzione. Ogni giorno nascono nuovi prodotti, nuove tendenze, nuove domande da parte dei clienti — sempre più attenti alla qualità, alla sicurezza e alla sostenibilità. Per questo, le imprese del settore — acconciatori, estetisti e tatuatori — hanno bisogno di basi tecnico-scientifiche solide, capaci di sostenere la qualità del servizio e rafforzare la propria credibilità professionale. Da questa consapevolezza nasce “La formula del benessere”, la nuova iniziativa di Confartigianato Imprese Padova, realizzata con il contributo di EBAV e in collaborazione con il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi di Padova. Un progetto costruito insieme alle imprese, per dare valore al sapere tecnico e scientifico che ogni giorno sostiene la bellezza artigiana.

Un progetto per la crescita del settore Benessere

L’obiettivo è chiaro: rafforzare la competitività delle imprese di acconciatura, estetica e tatuaggio, diffondendo conoscenze aggiornate in discipline fondamentali come:

cosmetologia

biologia

chimica

botanica applicata alla cosmesi

Conoscere ciò che sta dietro un prodotto o un trattamento significa dare più valore al proprio lavoro e costruire un rapporto di fiducia ancora più forte con i clienti.

Perché spiegare con competenza ciò che si fa, è il primo passo per essere riconosciuti come veri professionisti del Benessere.

Una collaborazione tra artigianato e ricerca

Ricerca e artigianato si incontrano per individuare i temi più utili e costruire materiali chiari, concreti e fruibili nella quotidianità dei saloni e dei centri. Articoli, video, infografiche, pillole formative: strumenti pensati per rendere la scienza accessibile, trasformandola in competenze subito spendibili nel lavoro di ogni giorno.

La tua voce conta: partecipa al questionario

Confartigianato Imprese Padova vuole costruire questa rubrica insieme a chi vive il settore ogni giorno. Per questo invita tutti gli operatori e le operatrici del settore Benessere a compilare un breve questionario: bastano due minuti, ma il tuo contributo sarà prezioso per dare forma ai contenuti del progetto. Le tue risposte ci aiuteranno a:

aiuterà a individuare i temi più utili per la formazione e l'aggiornamento del settore;

orienterà la scelta dei formati più efficaci (articoli, video, incontri, ecc.);

contribuirà a creare uno strumento di conoscenza condivisa e crescita collettiva.

