I risultati dell’Accademia Kioene Pallavolo Padova: 25-26 ottobre

I risultati dell’Accademia Kioene Pallavolo Padova.
SERIE B
Kioene Padova – Sol Lucernari 1-3
(14-25; 29-27; 18-25; 20-25)
SERIE D
Kastel Conegliano – Kioene Padova 1-3
(21-25; 25-15; 17-25; 20-25)
SECONDA DIVISIONE FEMMINILE
Kioene Women Padova – VP-Ace Seconda Verde 0-3
(22-25; 24-26; 15-25)
U19M
Kioene Padova – Mosaiko U19 3-1
(27-29; 25-17; 25-22; 25-22)
U19M
Kioene Padova Junior – G.S. S. Angelo 3-1
(25-15; 25-15; 23-25; 25-16)
U17M
Kioene Padova Bianca – Aduna PGS DueCarrare 0-3
(20-25; 23-25; 15-25)
U17M
Kioene Padova – Astra Volley – Blu 3-0
(25-18; 25-15; 25-21)
U16F GOLD
U16 FEM Senior-CDS – Kioene Women Padova 0-3
(10-25; 12-25; 18-25)
QUALIFICAZIONE MEMORIAL GIANNI E DORIANA CAMPESAN 2026
Canossa Volley U16 – Kioene Women Padova 0-3
(10-25; 12-25; 18-25)
U15M
Kioene Padova – Idealelettronica U15 1-3
(25-12; 25-14; 25-13)
U13F GOLD
Kioene Women Padova – ODV Thermal PD 3-0
(25-21; 25-23; 25-22)
Giacomo Gobbato
Ufficio Stampa Accademia Kioene Pallavolo Padova