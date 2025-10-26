Don Guido Luciano Cavazzana riposa tra le braccia del Padre

Nelle prime ore di domenica 26 ottobre 2025 è deceduto all’Ospedale di Padova don Guido Luciano Cavazzana, dopo un brevissimo ricovero dovuto a problemi polmonari e ad altre complicazioni.

Figlio di Giovanni e di Adele Bellanzon, era nato a Conselve il 16 dicembre 1938 (apparteneva alla parrocchia di Tribano) ed era stato ordinato presbitero il 7 luglio 1963.

Da subito cooperatore a Camin, era poi stato indirizzato agli studi presso l’Università di Padova dove avrebbe conseguito la laurea in lettere classiche e filosofia.

Successivamente cooperatore festivo a Calcroci e Prozzolo, dal 1968 era stato voluto vicerettore del Seminario Maggiore, iniziando stavolta una collaborazione festiva con la parrocchia di San Lorenzo da Brindisi in Padova.

Nel settembre 1971 don Luciano comincia il tempo della docenza, iniziata prima presso il Liceo del Seminario Maggiore, poi continuata nella nuova sede di Tencarola.

Nel settembre 1973 era stato voluto anche come consulente ecclesiastico del Centro italiano femminile. Nel 1996 è vicebibliotecario presso il Seminario Maggiore.

Nell’autunno 2003 prende il via l’attività prettamente pastorale di don Luciano, prima come co-parroco dei Servi e di San Daniele in Padova, poi come amministratore parrocchiale di San Daniele (2017).

L’incarico sarebbe continuato fino al 2022, quando prende dimora presso casa del Clero e diventa collaboratore nella parrocchia della Cattedrale, in particolare per il ministero delle confessioni e la celebrazione eucaristica.

Nel frattempo, a fine 2019, era stato voluto come canonico della Cattedrale (col titolo di San Giacomo, poi di San Felice) e nel marzo 2021 confessore delle suore Maestre di Santa Dorotea di Venezia nella sede di Via San Pietro in Padova.

Notizia in aggiornamento

(Diocesi di Padova)