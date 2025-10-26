Cagli-Pesaro, a Giuseppe Cerasa il premio Angelo Manuali

PESARO (ITALPRESS) – Il Premio Internazionale Angelo Manuali – Città e Teatro di Cagli – Pesaro, quest’anno, accolto nel Teatro di Cagli, diretto da Sandro Pascucci, ha premiato per la Narrativa, Giuseppe Cerasa, giornalista di Repubblica e scrittore, per “Sipario siciliano”.

Si legge nella motivazione: “il libro è anche un viaggio vivo e palpitante attraverso i colori, gli odori, e i sapori della splendida e martoriata terra siciliana, un viaggio che tuttavia non racconta soltanto le tragedie e le illusioni tradite” ma “è anche un invito alla speranza”. La cerimonia ha visto anche la partecipazione di Raphael Gualazzi, premiato per le sue riconosciute qualità di musicista e di cantautore, apprezzato nel mondo. Tra i premiati, Imperia Tognacci, Marcello Tagliente, Elvio e Monica Alessandri, Giacomo Livotto, Andrea Benini.

fonte foto ufficio stampa

(ITALPRESS).