Sulle tracce di Casanova tra musica e teatro

Stagione Musicale del Circolo della Lirica di Padova.

Quarantatré Anni di Passione per il Melodramma

Dieci appuntamenti dal 26 ottobre 2025 al 20 settembre 2026

Palazzo Zacco Armeni, Prato della Valle, Padova

Sulle tracce di Casanova: musica barocca e teatro per un viaggio nell’anima di un genio inquieto con il Circolo della Lirica di Padova

Domenica 26 ottobre, ore 16.30, a Palazzo Zacco Armeni a Padova, (sede del Circolo Unificato dell’Esercito) si terrà il secondo appuntamento della 43° stagione musicale 2025/2026 del Circolo della Lirica di Padova con lo spettacolo Sulle tracce di Casanova, un omaggio musicale e narrativo alla figura affascinante di Giacomo Casanova, spirito libero e maestro dell’illusione.

Un viaggio musicale e letterario tra le calli di Venezia e le passioni dell’anima. Lo spettacolo condurrà tra le ombre e le luci della Venezia del Settecento, città di artisti e avventurieri, dove il 22 aprile 1725 nacque il veneziano Giacomo Girolamo Casanova, letterato e agente segreto italiano, ricordato principalmente come avventuriero e, per la sua vita amorosa a dir poco movimentata, e come colui che fece del proprio nome l’antonomasia (“essere un casanova”) del raffinato seduttore e libertino

Attraverso parole e musica, il pubblico sarà trasportato in un racconto che intreccia storia e mito, esplorando la complessità di un uomo audace e geniale, capace di incarnare le contraddizioni di un’epoca dorata e inquieta.

Musica barocca e racconto teatrale si incroceranno in un intreccio di emozioni in una narrazione che si snoda tra le sonorità raffinate del clavicembalo e del violino, in un dialogo continuo con la voce del mezzosoprano lucano Marianna Acito. Ad accompagnarla, il clodiense Nicola Gandolfo al clavicembalo e il violinista spagnolo Xavier Tiestos, mentre i testi e la drammaturgia sono firmati da Chiara Vitaliani. L’ensemble musicale propone un programma che attraversa le vette del barocco europeo, con pagine di Corelli, Bach, Vivaldi, Händel, Orlandini e Barbara Strozzi.

Il programma musicale invita a un’esperienza di raffinata eleganza. Sulle tracce di Casanova è un’esperienza immersiva, dove la musica barocca si fa racconto e il racconto si fa emozione. Un’occasione unica per lasciarsi sedurre dalla bellezza e dalla teatralità di un’epoca che continua a parlarci.

Si ricorda che la prenotazione è obbligatoria per partecipare agli eventi (per prenotare: 349 802 6146 – 380 759 6925 – 335 630 3408)

La sede dello spettacolo è Palazzo Zacco Armeni, Prato della Valle 82, Padova. Accesso con abbigliamento formale e prenotazione sempre obbligatoria. Dettagli sulle modalità di accesso, riferimenti ufficiali aggiornamenti sono disponibili sul sito www.circolodellalirica.it , Padovacultura e nelle pagine social Facebook).

Gli appuntamenti della 43° stagione musicale 2025/2026 del Circolo della Lirica di Padova proseguiranno domenica 16 novembre con lo spettacolo dedicato a L’Europa romantica di fine 800. Un raffinato e intenso viaggio musicale tra Germania, Francia e Italia, nei tratti comuni delle tradizioni operistiche, alla scoperta di piccole gemme sconosciute dei grandi compositori, a fianco di arie celebri, con il soprano giapponese Erika Tanaka accompagnata dal pianista Alessandro Trebeschi.

La Stagione gode del prestigioso patrocinio della Regione del Veneto, del Comune di Padova e della Provincia di Padova, riconoscendo il Circolo della Lirica come un sicuro e autorevole riferimento nel panorama musicale.

A giugno 2025 l’Assemblea dei Soci ha riconfermato per il prossimo triennioil Consiglio Direttivo uscente e alla presidenza la Dott.ssa Nicoletta Scalzotto che ha riconfermato il M° Nicola Simoni nel ruolo di direttore artistico, musicista di talento e prezioso collaboratore innovativo. La Presidente, in carica dal 2012, è figura fondamentale per la promozione, la crescita e il rinnovamento artistico dell’Associazione; ha saputo instaurare eccellenti collaborazioni con importanti istituzioni tra cui Gran Teatro la Fenice di Venezia, Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara, Fondazione Ferrai Salimbeni di Venezia e un team di docenti, registi, critici musicali e maestri di chiara fama.

La stagione musicale 2025/2026 del Circolo della lirica di Padova è realizzata con la collaborazione della Fondazione Ferrari e Salimbeni di Venezia.

Programma

A. CORELLI Sonata op.5 n. 5 I tempo Adagio / II tempo Vivace / IV tempo Vivace

J. S. BACH Jesu, meine Freude, BWV 227.

G. M. ORLANDINI – A. VIVALDI Bajazet Sposa son disprezzata

J. S. BACH Aria sulla quarta corda

G. F. HÄNDEL Serse Ombra mai fu

A. VIVALDI Sonata op.2 n.2

B. STROZZI L’Eraclito amoroso

A. VIVALDI Concerto op.8 n. 4 L’inverno II tempo: largo

A. CORELLI Sonata op.5 n.5 III tempo: Adagio

VIVALDI Juditha triumphans Agitata infido flatu

Profili

Marianna Acito, mezzosoprano

Marianna Acito (1997) è un mezzosoprano e compositrice. Si diploma in Canto lirico con lode presso il Conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine (2024) sotto la guida di Annamaria Dell’Oste, dopo essersi formata con Gemma Bertagnolli e Sara Mingardo. Parallelamente consegue con lode il Diploma Accademico di II livello in Composizione al Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia (2023) con Renato Miani. Si perfeziona all’Accademia “GO! Borderless Opera Lab” di Gorizia con Roberto Scandiuzzi e Bernarda Fink e all’Accademia Chigiana di Siena con William Matteuzzi. Nel 2024 debutta come Ciesca nel Gianni Schicchi di Puccini al Mittelfest di Cividale del Friuli e interpreta Cherubino ne Le Nozze di Figaro per il Circolo della Lirica di Padova, vincendo una borsa di studio e un concerto premio. Nel 2025 canta Maddalena in Il viaggio a Reims (in collaborazione con il Rossini Opera Festival) e Dorabella in Così fan tutte per il Piccolo Opera Festival. Dal 2018 è membro stabile del Coro del Friuli Venezia Giulia, con cui si è esibita in importanti festival nazionali e internazionali, anche come solista. Come compositrice ha vinto il Premio Musicainsieme Pordenone e il secondo premio all’Euregio Klassika di Trento. La sua opera Marco Polo è andata in scena al Teatro Malibran per il Teatro La Fenice e poi a Hangzhou (Cina). Nel 2025 il Ravenna Festival ha presentato Rut, raccolti di speranza, seguita da repliche a Pordenone e Jesi. A settembre, una scena da lei composta per l’opera collettiva L’ebrezza del volo è stata eseguita a Tokyo e Osaka.

Nicola Gandolfo, clavicembalista

Nato a Chioggia nel 2001. Dopo il diploma con lode in Organo al Conservatorio “F. Venezze” di Rovigo, ha proseguito gli studi in clavicembalo e tastiere storiche alla Civica Scuola di Musica “Claudio Abbado” di Milano con Lorenzo Ghielmi, approfondendo la musica da camera e il contrappunto con Rodney Prada, Daniele Bragetti e Luca Colombo. Attualmente frequenta il Master of Arts in Music Performance in organo presso il Conservatorio della Svizzera italiana a Lugano, sotto la guida di Stefano Molardi. La sua formazione comprende un anno di Erasmus alla Liszt Ferenc Academy di Budapest con Pálúr János, László Fassang, Balázs Szabó e Borbála Dobozy, oltre a masterclass e corsi con Ton Koopman, Olivier Baumont, Florian Birsak, Francesco Cera, Roberto Loreggian e Nicola Lamon, incentrati sul repertorio di Frescobaldi, Bach, Monteverdi e Vivaldi. Svolge attività concertistica come solista e continuista in Italia, Svizzera, Ungheria, Romania, Slovenia e Giappone, esibendosi in festival e istituzioni di rilievo quali Expo 2025 di Osaka, la Società del Quartetto di Milano, gli Amici della Musica di Padova, le Serate Musicali di Milano, il Pavia Baroque Festival, l’Accademia Chigiana di Siena, la Liszt Academy di Budapest e il Museo Nazionale Rossini di Pesaro. È vincitore di numerosi premi internazionali, tra cui: Diploma di Merito all’Accademia Chigiana (2024), 1° classificato come continuista dell’Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori (Roma, 2024), 2° premio al Concorso Internazionale di Clavicembalo “Wanda Landowska” (2023), Special Prize of the Jury al Concorso “G. Gambi” di Pesaro (2022).​ Ha recentemente registrato con l’ensemble Seicento Stravagante per l’etichetta BIS Records oltre che in diretta TV per Rai 1 e Telechiara. Appassionato di improvvisazione e basso continuo, considera la musica d’insieme il fulcro della sua ricerca artistica, in un percorso che unisce rigore filologico e vitalità espressiva.

Annachiara Vitaliani, presentatrice​

Una vita interamente dedicata all’arte e allo spettacolo quella di Annachiara Vitaliani, da quindici anni Direttrice artistica e conduttrice di eventi culturali e stagioni concertistiche di carattere nazionale. Presentatrice di oltre centocinquanta manifestazioni nelle province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, cura, coordina e organizza progetti di spettacoli, festival e rassegne per Associazioni Culturali, Fondazioni benefiche ed Enti Pubblici. Specializzata nella direzione organizzativa e nella conduzione di eventi d’arte e musicali, ha curato la presentazione in lingua italiana, inglese, francese e tedesca di oltre cento concorsi internazionali di danza classica e moderna, collaborando così con Maitres de ballet e Direttori dalle più prestigiose Accademie d’Italia e d’Europa.

​Javier Tiestos, violinista

Si è diplomato presso il CSKG a Madrid con l’insegnante Valeria​ Zorina. Si è perfezionato con violinisti come Aleksandr Krapovski, Nikolay​ Mintchev e Francis Duroy.​ Si è esibito su vari palchi in Spagna, come l’Auditorio Nacional de Madrid e l’Auditorio de Zaragoza, con gruppi da camera e orchestre come l’Orquesta del Real Sitio, l’Ensemble-Orquesta Cuatro Caminos o Proyecto 10, sotto la direzione di direttori come Dimitri Bottinis, Dennis Vlasenko, Borja Quintas.​ È stato il terzo classificato al II Concurso de Jóvenes Talentos de la Sociedad Filarmónica de Zaragoza.​ Ha diversificato la sua attività con le prime esecuzioni di opere di diversi compositori e la collaborazione nella sezione di musica antica della rivista “Scherzo”.​ Dal novembre 2023, si specializza nella prassi esecutiva del periodo barocco con l’insegnante Renata Spotti presso il Conservatorio di Milano. Ha ricevuto masterclass da rinomati maestri come Amandine Beyer. Riceve anche lezioni di musica da camera di maestri come Anna Fontana, Alberto Grazzi o Ira Givol. Si è esibito con dei gruppi di fama nazionale ed internazionale, tra cui Concerto Romano, Ensemble Locatelli, e altri ensemble come l’Orchestra Barocca del Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia, l’Orchestra Barocca della Civica Scuola di Musica di Milano, Officium Musicum. Ha suonato con e collaborato con dei direttori come Alfredo Bernardini, Alessandro Quarta e Thomas Chigioni.. Ha suonato in degli importanti festival e rassegne nazionali ed internazionali quali Musikfest Bremen, Monteverdi Festival di Cremona, Milano Arte Musica, Primavera Antica, Stagione Concertistica del Duomo di Milano, Settimana della Musica Antica di Parma. Si è esibito con l’Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori in diverse occasioni come il Festival Barocco di Roma e le Settimane Barocche di Brescia, in luoghi come il Teatro Massimo di Palermo, Teatro dell’Opera di Roma e l’Expo Internazionale di Osaka 2025. ​ Ha partecipato al Festival e corsi “Urbino Musica Antica”, sotto la guida di insegnanti come Stefano Marcocchi o Enrico Gatti, in musica da camera e orchestra. Ha inciso per Urania Records.

