Webinar. TikTok e Reels per il commercio: vale la pena investire?

TikTok e Instagram Reels non sono solo piattaforme di intrattenimento: oggi rappresentano un potente canale per promuovere prodotti, raccontare il brand e raggiungere nuovi clienti.



Ma funzionano davvero per il commercio locale e le piccole attività? E come si può partire senza disperdere tempo e risorse?

In questo webinar webinar formativi gratuiti nell’ambito dei progetti PID grazie alla Camera di Commercio di Padova, vedremo:

Perché i video brevi funzionano e come sfruttarli per il tuo business

Quali contenuti attraggono più visualizzazioni e interazioni

Strumenti e tecniche per creare video efficaci anche con budget ridotto

Come misurare i risultati e capire se l’investimento conviene

A guidarci, mercoledì 29 ottobre ( ore 14:15) sarà Mario Masiero – Visual e digital marketing. Online su Google Meet Partecipa

(Confesercenti Veneto Centrale)