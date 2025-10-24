Webinar. TikTok e Reels per il commercio: vale la pena investire?

TikTok e Instagram Reels non sono solo piattaforme di intrattenimento: oggi rappresentano un potente canale per promuovere prodotti, raccontare il brand e raggiungere nuovi clienti.
Ma funzionano davvero per il commercio locale e le piccole attività? E come si può partire senza disperdere tempo e risorse?
In questo webinar webinar formativi gratuiti nell’ambito dei progetti PID grazie alla Camera di Commercio di Padova, vedremo:
-
Perché i video brevi funzionano e come sfruttarli per il tuo business
-
Quali contenuti attraggono più visualizzazioni e interazioni
-
Strumenti e tecniche per creare video efficaci anche con budget ridotto
-
Come misurare i risultati e capire se l’investimento conviene
A guidarci, mercoledì 29 ottobre ( ore 14:15) sarà Mario Masiero – Visual e digital marketing. Online su Google Meet Partecipa