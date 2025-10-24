ODONTOTECNICI – Convegno “Un’arte in evoluzione”

“Un’arte in evoluzione” è il titolo del Convegno dedicato agli Odontotecnici, un appuntamento di alto livello professionale che si terrà il giorno 8 novembre 2025 a Vicenza presso il Centro Congressi di Confartigianato Imprese Vicenza in via Fermi 122.

L’evento rappresenta un’importante occasione di aggiornamento e confronto, grazie alla partecipazione di relatori di grande prestigio nel panorama odontotecnico e odontoiatrico nazionale.

Tra gli ospiti di rilievo in particolare:

Domenico Massironi , che interverrà sul sistema ITAKA, illustrando le potenzialità di questa innovativa metodica;

, che interverrà sul sistema ITAKA, illustrando le potenzialità di questa innovativa metodica; Roberto Rosso di Key-Stone , che offrirà una visione approfondita sulle tendenze e le dinamiche di mercato del settore dentale.

, che offrirà una visione approfondita sulle tendenze e le dinamiche di mercato del settore dentale. Dott.ssa Valentina Bullo dell’Università di Padova che relazionerà sui risultati della ricerca sulla salute muscolo scheletrica degli operatori del settore.

I contenuti del convegno sono di sicuro e grande interesse per tutti i professionisti del settore e rappresenteranno un momento di crescita tecnica e culturale.

Per maggiori informazioni

(Confartigianato Imprese Padova)