I lunedì dei bandi

Quattro webinar per illustrare le opportunità che la Regione Veneto mette a disposizione delle imprese per migliorare gli aspetti energetici, economici e di competitivia’ nel mercato
Confartigianato Imprese Veneto organizza un percorso informativo di approfondimento sui finanziamenti messi in campo dalla Regione Veneto a favore delle imprese. Gli incontri si terranno in modalità webinar e sono realizzati in collaborazione con Veneto Garanzie.
- Bando TRANSIZIONE – Lunedì 27 ottobre 2025 FONDO VENETO COMPETITIVITA’ SEZIONE TRANSIZIONE DGR 757 del 08/07/2025
- Bando FONDO ENERGIA – Lunedì 10 novembre FONDO VENETO ENERGIA DGR 557 del 21/05/2025
- Bando LIQUIDITÀ – Lunedì 24 novembre FONDO REGIONALE LIQUIDITA’ – AZ. 1.3.3. ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI DGR 757 DEL 08/07/2025
- Bando START UP – Martedì 9 dicembre FONDO VENETO COMPETITIVITA’ – “SEZIONE START UP” DGR 1476 del 12/12/2024
I seminari si svolgeranno sempre alle ore 12.00 il link per la connessione sarà inviato dopo l’iscrizione con evento.
Scarica la locandina e iscriviti: