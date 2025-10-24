Cavalieri del Lavoro, il ‘figlio d’arte’ Mastroberardino: “Mio padre qui nel 1994, che emozione esserci”

Non solo imprenditore, ma anche Cavaliere del Lavoro ‘figlio d’arte’. Perché se 31 anni fa Antonio Mastroberardino fu insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro, oggi tocca al figlio Piero salire al Quirinale per ricevere la stessa onorificenza. “Per me questa è una giornata di rievocazione. Nel 1994 accompagnai io qui al Quirinale mio padre, che è mancato nel 2014, a ricevere l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro. Oggi le sue emozioni sono trasposte nelle mia esperienza, un’esperienza molto bella e molto forte, che è soprattutto segno di continuità”, racconta all’AdnKronos il presidente del Gruppo Agricolo Mastroberardino, storica azienda vitivinicola di famiglia attiva in Irpinia dal 1700, a margine della Cerimonia di consegna dell’onorificenza ai 25 Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno 2025, oggi al Quirinale.

“Il Presidente Mattarella, nel consegnarmi il ‘collare’ mi ha detto: ‘Io sono il suo primo appassionato consumatore’. Sono le stesse parole che pronunciò il Presidente Scalfaro 31 anni fa rivolgendosi a mio padre. Questa cosa mi ha riempito di orgoglio e di emozione”, dice Piero, esponente delle decima generazione alla guida dell’azienda, in cui entrò affiancando proprio il padre. Suo l’impegno nel promuovere le Docg per il Taurasi, per il Fiano di Avellino e per il Greco di Tufo; sua l’operazione di fusione con la Radici che ha dato vita al Gruppo Agricolo Mastroberardino che oggi è presente in 50 Paesi con 20 etichette e una capacità produttiva annuale di 2 milioni di bottiglie. Sotto la guida di Piero Matroberardino, il patrimonio terriero è passato da 40 a 260 ettari di proprietà, i dipendenti da 25 a 100.

“Oggi è una giornata speciale ma anche nel segno dei valori dell’impresa, di quello che possiamo trasmettere ai nostri giovani perché l’impresa è la palestra dentro la quale ci si abitua ad assumersi responsabilità di decisioni per sé e per gli altri”, aggiunge.

