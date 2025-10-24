BAT Italia, all’hub The Circle la serata glo dedicata all’innovazione e al Made in Italy

Nel Parco di Tor di Quinto a Roma, The Circle ha ospitato una serata dedicata alla presentazione del primo (e nuovo) dispositivo con stick interamente Made in Italy. Si tratta di stick che vengono prodotti da BAT Italia nell’A Better Tomorrow Innovation Hub di Trieste che, a seguito dell’inaugurazione di 16 nuove linee produttive e grazie a un investimento di oltre 500 milioni di euro in cinque anni. consolida il ruolo dell’Italia come hub strategico del gruppo. Durante l’evento, l’AD ha ricordato anche il rinnovo dell’accordo con il MASAF, stipulato il mese scorso, che prevede l’acquisto di fino a 15.000 tonnellate di tabacco italiano in tre anni, a sostegno di 400 PMI e 6.000 lavoratori. “La nostra strategia unisce innovazione, sostenibilità e valorizzazione della filiera italiana”, ha dichiarato Fabio de Petris, Presidente e Amministratore Delegato di BAT Italia.

(ADNKRONOS)