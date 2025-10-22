Trump cancella l’incontro con Putin? “Non voglio perdere tempo”

Il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin sfuma? Le parole del presidente degli Stati Uniti mettono a dir poco in discussione l’organizzazione dell’incontro. “Non voglio perdere tempo, non voglio un meeting inutile”, dice Trump rispondendo alle domande dei giornalisti nello Studio Ovale. Il presidente americano e quello russo dovrebbero vedersi a Budapest per compiere passi avanti nei negoziati sulla guerra tra Ucraina e Russia. “Vedremo cosa succede”, dice Trump, che ad ulteriori domande fornisce risposte che lasciano aperto uno spiraglio. “Nei prossimi due giorni renderemo noto cosa faremo. Non ho detto che il meeting con Putin sarebbe una perdita di tempo…”.

“Non abbiamo preso una decisione. Non voglio avere un incontro inutile, non voglio perdere tempo. Abbiamo fatto grandi accordi di pace”, dice Trump rivendicando successi diplomatici a ripetizione. “In questo caso ho detto ‘fermatevi sulla linea del fronte, ritiratevi e tornate a casa’. I due paesi si stanno uccidendo a vicenda e perdono 5-7000 soldati a settimana. Vediamo cosa succede”, aggiunge, senza fornire indicazioni sull’eventuale consegna di missili Tomahawk a Kiev.

“Non si sa mai cosa potrà succedere, molte cose stanno capitando sul fronte tra Ucraina e Russia. Nei prossimi due giorni renderemo noto cosa faremo, stanno succedendo tante cose. Vedo ancora una chance per il cessate il fuoco? Sì, la vedo. E’ una guerra terribile, ma non ci condiziona. Noi vendiamo armi alla Nato…”, dice. “Putin sa che la guerra non sarebbe iniziata se io fossi stato presidente. La situazione era fuori controllo, si rischiava la terza guerra mondiale. Putin e Zelensky vogliono che finisca e penso che finirà”, aggiunge.