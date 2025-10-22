Salone leasing, Ziero (Assilea): “Prospettive migliori per 2026 se arriva via libera a super ammortamento”

“Dalla survey condotta in questi giorni con le nostre associate sulle previsioni per il 2026 emerge un interesse rinnovato per la forma tecnica del leasing. La crescita ad oggi ipotizzata per il 2026 è ad una cifra, ma si devono tenere in considerazione anche le misure presenti nella bozza in Manovra di bilancio sul super ammortamento. Se venissero confermate sarebbero un acceleratore molto forte per la ripresa degli investimenti delle piccole e medie imprese, e quindi anche per il leasing. Se il superammortamento prendesse effettivamente piede ci aspettiamo una crescita superiore”. Lo afferma Luca Ziero, direttore generale di Assilea – Associazione italiana leasing, all’ottava edizione del Salone del Leasing, organizzato a Milano dall’Associazione e in svolgimento il 22 e il 23 ottobre.

(ADNKRONOS)