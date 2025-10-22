Down Dadi cerca supporto per il convegno “Disabilità intellettiva e neurodiversità”

Sabato 15 novembre l’Associazione Down Dadi terrà il convegno “Disabilità intellettiva e neurodiversità, una sfida che ci riguarda”, occasione preziosa per approfondire queste condizioni con persone esperte.

L’incontro si terrà dalle 14.00 alle 19.00 presso l’Auditorium dell’Orto Botanico, in via Orto Botanico 15, a Padova.

L’associazione è in cerca di volontari e volontarie che diano un supporto durante il convegno, in particolare nell’affiancamento all’educatrice durante le attività ludico-ricreative per bambini e ragazzi, oppure per un supporto tecnico-organizzativo.

Se interessati, contattare l’associazione scrivendo una mail a [email protected]

(CSV Padova)