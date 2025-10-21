Presentazione del libro La Colonna Massimiliana

Giovedì 30 ottobre 2025, alle ore 17:30, presso la Sala del Romanino al Museo Eremitani (piazza Eremitani 8, Padova), si terrà la presentazione del libro La Colonna Massimiliana (Guida storica) di Ugo Fadini, edito da Cleup / Comitato Mura di Padova, 2025.

Interventi introduttivi

Introducono:

Francesca Veronese, Direttrice dei Musei Civici di Padova

Adriano Verdi, Comitato Mura di Padova

Presentazione del volume

Il volume sarà presentato da Elisabetta Molteni, docente presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.

La guida storica

Un monumento solo in apparenza “minore”, eretto per ricordare un evento, il fallito assedio del 1509 da parte dell’imperatore Massimiliano I, che ha segnato profondamente la storia di Padova e il suo assetto urbanistico, con la successiva costruzione delle nuove mura.

Tre secoli più tardi, rielaborando quella memoria, Carlo Leoni e i patrioti padovani la reinventavano come simbolo risorgimentale: da Colonna Massimiliana a Colonna della Libertà. Per cinque secoli è sopravvissuta alle profonde trasformazioni del contesto urbano, adattandosi ai tempi, trasformandosi e aggiornandosi, inanellando una catena di restauri, spostamenti, aggiunte di iscrizioni, cadute, ricomposizioni, che ne fanno un monumento assolutamente unico. Conservando sempre intatto il suo ruolo di custode di una duplice memoria civica.

Informazioni

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti

