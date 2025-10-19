Trump ‘trolla’ i manifestanti, il video con il presidente-re

Donald Trump ‘trolla’ chi ha manifestato negli Stati Uniti nel ‘No Kings Day’. Migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città per protestare contro l’agenda dell’amministrazione considerata ‘autoritaria’. Trump, con il ricorso all’intelligenza artificiale, ha reagito con due video.

Nel primo, pubblicato anche dal vicepresidente JD Vance, il presidente si propone come un vero e proprio re: corona in testa, Re Donald saluta i suoi sudditi che si inchinano. Tra loro, pare di scorgere anche Kamala Harris. Il secondo video, invece, è a tema ‘Top Gun’.

Donald Trump posted an Al video of himself in a ‘King Trump’ jet dumping feces on ‘No Kings’ protesters. pic.twitter.com/eAsRD438I8 — Pop Crave (@PopCrave) October 19, 2025

Il presidente, che diffonde la clip dal suo profilo su Truth, pilota il caccia ‘King Trump’, sorvola i manifestanti e scarica sui cortei una ‘bomba’ disgustosa. Forse fango, forse letame…