Sonepar Padova pronta all’esordio stagionale: domani la sfida con Cuneo alla Kioene Arena

Dopo settimane di preparazione e un precampionato ricco di test di alto livello, Sonepar Padova è attesa al suo esordio ufficiale nella SuperLega Credem Banca 2025_26. Domani, lunedì 20 ottobre, alle ore 20.30, alla Kioene Arena, la formazione bianconera inaugurerà la nuova stagione davanti al proprio pubblico, ospitando MA Acqua S.Bernardo Cuneo.

Coach Jacopo Cuttini sottolinea il lavoro svolto in queste settimane di preseason e la crescita del gruppo: “Sono soddisfatto del lavoro fatto fino adesso da parte dei ragazzi. Sul piano del gruppo sono stati molto bravi a creare dinamiche importanti che ci permetteranno di affrontare il campionato con la giusta forza. Dal punto di vista tecnico abbiamo lavorato tanto: alcune cose stanno cominciando a funzionare, altre richiederanno ancora pazienza, ma i ragazzi sono molto recettivi”.

Sull’impatto emotivo dell’esordio casalingo il tecnico aggiunge: “Non vedo l’ora, e come me anche i ragazzi non vedono l’ora di scendere in campo. Sappiamo di non avere ancora tutte le armi oliate al massimo, come probabilmente anche le altre squadre, ma vogliamo confrontarci. Le amichevoli delle ultime settimane ci hanno posto difficoltà volute: saranno utili perché fin da subito affronteremo situazioni complesse e la differenza la faranno i ragazzi nel trovare soluzioni in campo”.

Cuttini avverte sull’avversario: “È una squadra costruita molto bene, hanno diversi atleti esperti che conoscono molto bene questo campionato e che hanno giocato a lungo ad alto livello. In primis il palleggiatore Baranowicz, che considero ancora uno dei migliori in circolazione. C’è poi il nostro ex giocatore Sedlacek, atleta di grande esperienza internazionale, il libero Cavaccini, che ha militato per molti anni in Serie A, e infine Zaytsev, che continua a fare la differenza”.

A condividere le sensazioni alla vigilia della sfida con Cuneo è anche il capitano Alberto Polo, che evidenzia i progressi compiuti dal gruppo: “Siamo andati in crescendo: nelle ultime partite della preseason ho visto un miglioramento del nostro gioco e stiamo bene in campo. C’è ancora da lavorare, ma il feeling è buono e i nuovi arrivati si stanno integrando bene. Abbiamo costruito un bel clima all’interno dello spogliatoio, e questo è un aspetto fondamentale per affrontare una stagione lunga e impegnativa”.

Sul piano tecnico, Polo aggiunge: “Dobbiamo pensare soprattutto a noi, a mettere in pratica quello che abbiamo provato in allenamento. Loro sono una squadra esperta, con giocatori abituati a partite di questo livello, ma se riusciamo a restare concentrati e a imporre il nostro ritmo possiamo mettere in difficoltà chiunque”.

Guardando alla sfida di domani, il capitano bianconero si sofferma anche sull’importanza di cominciare bene davanti al proprio pubblico: “C’è molta voglia di giocare. Sono due mesi che ci prepariamo e finalmente è arrivato il momento che tutti aspettavamo. Giocare in casa, alla Kioene Arena, ci dà sempre una spinta speciale. Dobbiamo sfruttare questo entusiasmo e trasformarlo in energia positiva in campo”.

Giacomo Gobbato

Ufficio Stampa Sonepar Padova

(Pallavolo Padova)