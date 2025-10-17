Scadenzario fiscale fino al 31 dicembre

SCADENZARIO FISCALE FINO AL 31.12.2025

OTTOBRE 2025

Giovedì 16 ottobre

Iva – Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di settembre e versamento dell’imposta dovuta

Irpef – Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Irpef – Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a settembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Irpef – Ritenute alla fonte dividendi

Versamento delle ritenute operate (26% – codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel terzo trimestre per:

– partecipazioni non qualificate;

– partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti fino al 2017 deliberati dal 2023/prodotti dal 2018.

Ritenute alla fonte condomini

Versamento delle ritenute (4%) operate a settembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

Ritenute alla fonte locazioni brevi

Versamento delle ritenute (21%) operate a settembre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso/pagamento dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

Irpef – Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate a settembre relative a:

– rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);

– utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);

– contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

Inps Dipendenti

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di settembre.

Inps Gestione separata

Versamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a settembre a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a settembre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% – 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA con DIS-COLL (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).

Lunedì 27 ottobre

Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna al CAF/ professionista abilitato del mod. 730 integrativo da parte dei soggetti (dipendenti, pensionati o collaboratori) che, avendo già presentato il mod. 730/2025, intendono correggere errori che non incidono sulla determinazione dell’imposta ovvero che determinano un rimborso o un minor debito.

Iva comunitaria – Elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a settembre (soggetti mensili) / terzo trimestre (soggetti trimestrali).

Venerdì 31 ottobre

Iva Dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS

Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del terzo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico (OSS).

Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di settembre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).

Inps Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di settembre.

L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

Corrispettivi distributori carburante

Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di settembre/terzo trimestre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.

Iva – credito trimestrale

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.

Accise Autotrasportatori

Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa al terzo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.

Mod. 770/2025

Invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770/2025 relativo al 2024.

Certificazione unica Redditi non dichiarabili nel mod. 730/2025

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta della Certificazione Unica 2025 contenente esclusivamente redditi 2024 esenti o non dichiarabili tramite il mod. 730/2025.

Indennità ISCRO 2025

Presentazione all’INPS della domanda per accedere all’indennità straordinaria di continuità reddituale (ISCRO) per il 2025 a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo.

Bonus librerie 2025

Presentazione (entro le ore 12:00) in via telematica, all’indirizzo Internet taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/sportello-domande/, della domanda del bonus spettante, con riferimento alle spese sostenute nel 2024, agli esercenti attività di commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati e di libri di seconda mano.

Mod. Redditi 2025

Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. REDDITI 2025, relativo al 2024, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare.

Mod. Irap 2025

Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. IRAP 2025, relativo al 2024, di società di persone / assimilati e soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare.

Regime di trasparenza Opzione 2025-2027

Opzione per il regime di trasparenza per il triennio 2025 – 2027 tramite la compilazione del quadro OP del mod. REDDITI 2025 SC;

invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dell’opzione per il regime di trasparenza per le neo società costituite nel 2025 (fino al 31.10) che intendono scegliere tale regime per il triennio 2025 – 2027, non potendo indicare l’opzione nel quadro OP del mod. REDDITI 2025 SC.

L’opzione si rinnova automaticamente al termine di ciascun triennio.

Regime di trasparenza Revoca opzione dal 2025

Revoca del regime di trasparenza dal 2025 tramite la compilazione del quadro OP del mod. REDDITI 2025 SC.

Irap Opzione 2025-2027

Opzione per la determinazione, a decorrere dal 2025, dell’IRAP con il metodo c.d. “da bilancio” (la scelta vincola il triennio 2025 – 2027) tramite la compilazione del quadro IS del mod. IRAP 2025;

invio telematico all’Agenzia delle Entrate, da parte delle società di persone in contabilità ordinaria, costituite nel 2025 (fino al 31.10), della comunicazione dell’opzione per la determinazione, per il triennio 2025 – 2027, dell’IRAP con il metodo c.d. “da bilancio”, non potendo indicare l’opzione nel quadro IS del mod. IRAP 2025.

L’opzione si rinnova automaticamente al termine di ciascun triennio.

Irap Revoca opzione dal 2025

Revoca del metodo c.d. “da bilancio” per la determinazione dell’IRAP dal 2025 tramite la compilazione del quadro IS del mod. IRAP 2025.

CPB 2024-2025 Sanatoria 2018-2022

Versamento ottava rata, maggiorata degli interessi legali del 2% decorrenti dal 31.3.2025, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024-2025 al fine di beneficiare della sanatoria 2018-2022.

NOVEMBRE 2025

Lunedì 17 novembre

Iva – Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;

liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).

Irpef – Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Irpef – Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Irpef – Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a:

rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);

utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);

contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

Ritenute alla fonte operate da condomini

Versamento delle ritenute (4%) operate a ottobre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

Ritenute alla fonte locazioni brevi

Versamento delle ritenute (21%) operate a ottobre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

Inail Autoliquidazione premio

Pagamento del premio INAIL (quarta rata) per la regolazione 2024 e anticipo 2025.

Inps Contributi Ivs

Versamento della terza rata fissa 2024 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.

Inps Dipendenti

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di ottobre.

Inps Gestione separata

Versamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a ottobre a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a ottobre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% – 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).

Rivalutazione Terreni e partecipazioni all’1.1.2023

Versamento terza rata dell’imposta sostitutiva (16%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d’impresa, all’1.1.2023 come previsto dalla Finanziaria 2023 (codice tributo 8056 per terreni, 8055 per partecipazioni non quotate e 8057 per partecipazioni negoziate in mercati regolamentati.

Giovedì 20 novembre

Enasarco Versamento Contributi

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.

Martedì 25 novembre

Iva comunitaria – Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili).

Domenica 30 novembre

Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).

DICEMBRE 2025

Lunedì 01 dicembre

Acconti Irpef/Ires/Irap

Versamento seconda o unica rata dell’acconto IRPEF/IVIE/IVAFE/IRES/IRAP 2025 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare.

Acconti

Cedolare secca

Versamento seconda o unica rata dell’acconto dell’imposta sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2025.

Acconti Contributi Ivs

Versamento seconda rata dell’acconto 2025 dei contributi previdenziali sul reddito eccedente il minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.

Acconti Contributi Gestione Separata

Versamento seconda rata dell’acconto 2025 del contributo previdenziale da parte dei professionisti senza Cassa previdenziale.

Inps Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di ottobre.

L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:

O ai mesi di luglio/agosto/settembre (soggetti mensili);

O al terzo trimestre (soggetti trimestrali);

utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.

Corrispettivi distributori carburante

Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di ottobre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.

Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche

Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) nel terzo trimestre. L’adempimento interessa anche i contribuenti forfetari per le fatture emesse nel predetto periodo.

Se l’importo dovuto per il primo trimestre e/o secondo trimestre risulta(va) non superiore (pari o inferiore) a € 5.000, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre (1.12).

Rottamazione-quater

Versamento decima rata di quanto dovuto ai fini della c.d “rottamazione quater”.Considerata la “tolleranza” di 5 giorni il versamento è ritenuto valido se effettuato entro il 9.12.2025.

Riammissione Rottamazione-quater

Versamento seconda rata di quanto dovuto per la riammissione alla c.d. “rottamazione-quater” da parte dei soggetti che hanno presentato la domanda al 30.6.2023 e che al 31.12.2024 sono decaduti dalla definizione agevolata a causa dell’omesso/insufficiente/tardivo pagamento di quanto dovuto.

Considerato il riconoscimento della “tolleranza” di 5 giorni il versamento è comunque tempestivo se effettuato entro il 9.12.2025.

Rivalutazione Terreni e partecipazioni all’1.1.2024

Versamento seconda rata dell’imposta sostitutiva (16%) dovuta per la rivalutazione dei terreni / partecipazioni posseduti, non in regime d’impresa, all’1.1.2024 come previsto dalla Finanziaria 2023 (codice tributo 8056 per terreni, 8055 per partecipazioni non quotate e 8057 per partecipazioni negoziate in mercati regolamentati.

Rivalutazione (a regime) Terreni e partecipazioni all’1.1.2025

Redazione e asseverazione della perizia e versamento della prima rata / unica soluzione dell’imposta sostitutiva (16%) dovuta per la rivalutazione dei terreni / partecipazioni posseduti, non in regime d’impresa, all’1.1.2025 come previsto, a regime, dalla Finanziaria 2025 (codice tributo 8056 per terreni, 8055 per partecipazioni non quotate e 8057 per partecipazioni negoziate in mercati regolamentati.

Estromissione agevolata immobile impresa individuale

Versamento prima rata (60%) dell’imposta sostitutiva dovuta (8%) per l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale.

Assegnazione/Cessione agevolata beni ai soci/Trasformazione agevolata in società semplice

Versamento seconda rata, pari al 40%, dell’imposta sostitutiva dovuta per le assegnazioni / cessioni di beni immobili / mobili ai soci, effettuate entro il 30.9.2025. Il versamento interessa anche le società immobiliari trasformate in società semplici.

CPB 2024-2025 Sanatoria 2018-2022

Versamento nona rata, maggiorata degli interessi legali del 2% decorrenti dal 31.3.2025, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024-2025 al fine di beneficiare della sanatoria 2018-2022.

Martedì 16 dicembre

Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita a novembre e versamento dell’imposta dovuta.

Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Ritenute alla fonte condomini

Versamento delle ritenute (4%) operate a novembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

Ritenute alla fonte locazioni brevi

Versamento delle ritenute (21%) operate a novembre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

Irpef

Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate a novembre relative a:

O rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);

O utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);

O contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

Inps

Gestione separata

Versamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a novembre a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a novembre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% – 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).

Inps

Dipendenti

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di novembre.

Rivalutazione Tfr

Versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2025 sulla rivalutazione del Fondo TFR (codice tributo 1712).

Imu/Imi/Imis/Ilia Saldo 2025

Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori di immobili in leasing, della seconda rata (unica soluzione se deliberato dal Comune per la quota di sua competenza) dell’imposta dovuta per il 2025, tramite il mod. F24 o bollettino di c/c/p, relativa a fabbricati, comprese aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali.

Lunedì 29 dicembre

Iva Acconto

Versamento acconto IVA per il 2025 da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e trimestrali speciali (codice tributo 6013 per mensili, 6035 per trimestrali).

Iva comunitaria

Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a novembre (soggetti mensili).

Mercoledì 31 dicembre

IvaDichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di novembre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).

Corrispettivi distributori carburante

Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di novembre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.

Inps Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di novembre.

L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

Fondi previdenza integrativa

Comunicazione al fondo di previdenza integrativa / compagnia di assicurazione dell’ammontare dei contributi versati e non dedotti nel mod. REDDITI / 730 2025, in quanto eccedenti i limiti di deducibilità.

CPB 2024-2025 Sanatoria 2018-2022

Versamento decima rata, maggiorata degli interessi legali del 2% decorrenti dal 31.3.2025, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024-2025 al fine di beneficiare della sanatoria 2018-2022.

Comunicazione PEC amministratori società

Comunicazione al Registro Imprese degli indirizzi PEC degli amministratori di società

Polizze catastrofali Piccole/Micro imprese

Termine ultimo per la stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali (sismi/alluvioni/frane/inondazioni/esondazioni) per le Piccole/Micro imprese.

Il mancato rispetto dell’obbligo assicurativo assume rilevanza per l’assegnazione di contributi/sovvenzioni / agevolazioni pubbliche.

(Confartigianato Imprese Padova)