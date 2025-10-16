IMPACT 2025: la fiera dei servizi e dell’innovazione per l’impresa torna a Padova

Presentata martedì 14 ottobre in conferenza stampa, negli spazi di Fiera di Padova, la seconda edizione di IMPACT – la fiera multidisciplinare dei servizi e dell’innovazione per l’impresa, in programma giovedì 16 e venerdì 17 ottobre nel padiglione 5 di Padova Hall.

Dopo il successo della prima edizione, che ha registrato oltre 1.500 visitatori, l’evento si conferma come un punto di riferimento nazionale per il dialogo tra imprenditoria, servizi e innovazione, con oltre 80 espositori e 20 conferenze e incontri aperti al pubblico.

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti gli organizzatori Guglielmo Destro, Anna Piva e Denad Alimani, insieme a Alberto Capuzzo, Direttore finanziario di Padova Hall, Margherita Cera, Assessora all’Innovazione e Transizione Digitale del Comune di Padova, Andrea Galeota, Dirigente dell’area Progettazione Europea e Marketing Territoriale di Venicepromex, in rappresentanza della Camera di Commercio di Padova, e Mauro Conti, Professore dell’Università degli Studi di Padova, delegato ai rapporti con le imprese.

«Fiera di Padova è il luogo ideale in cui far nascere e crescere una manifestazione come questa. IMPACT rappresenta il paradigma di quello che la nostra fiera vuole diventare: un luogo in cui si facilita l’incontro tra imprese, innovazione e tecnologie», ha dichiarato Alberto Capuzzo, direttore finanziario di Padova Hall.

Due giornate dedicate ai temi chiave della trasformazione digitale, dell’intelligenza artificiale e della sostenibilità, con testimonianze, casi studio e opportunità di networking. Tra gli appuntamenti in programma, incontri su AI nel B2B, Food&Wine, blockchain, computer quantistici e valorizzazione dei talenti, oltre a una Spin-off Pitch Session organizzata dall’Università di Padova.

In programma anche X-Inno Radar, un’iniziativa internazionale dedicata alla mappatura dei principali ecosistemi dell’innovazione, che coinvolge come unico partner italiano la Camera di Commercio di Padova. L’attività offrirà un focus sui modelli di collaborazione tra imprese, istituzioni e ricerca, con l’obiettivo di promuovere la competitività del territorio e il trasferimento tecnologico.

IMPACT rappresenta un’occasione per imprese e professionisti di incontrare nuove realtà, condividere esperienze e anticipare le tendenze che guideranno il futuro dell’innovazione. L’ingresso è gratuito, previa registrazione sul sito www.imp-act.it

(Fiera di Padova)