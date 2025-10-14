Finanza, Bper: ripartono webinar su educazione ‘Oltre il Rosa’

Riparte ‘Oltre il Rosa’, il ciclo di webinar di educazione finanziaria promosso da Bper in collaborazione con l’economista Azzurra Rinaldi, cofondatrice e Cfo di Equonomics. Un percorso gratuito e aperto a tutte e a tutti, pensato per favorire autonomia e consapevolezza finanziaria e contrastare le forme di violenza economica ancora diffuse nel nostro Paese. Lo annuncia una nota.

Dopo il successo della prima edizione, ‘Oltre il Rosa’ propone incontri dedicati agli strumenti pratici per gestire il denaro, pianificare il futuro e fare scelte consapevoli: dagli investimenti alla previdenza, dai mutui alle assicurazioni, il percorso accompagnerà gli utenti passo dopo passo, con un linguaggio chiaro e accessibile, per mettere in pratica l’autonomia finanziaria e trasformare la conoscenza in libertà economica.

Questo il dettaglio degli incontri: ‘Investire è (anche) una cosa da donne’, 21 ottobre 2025; ‘Guida pratica al credito: Mutui e prestiti’, 12 novembre 2025; ‘Chi ha paura dei finanziamenti?’, 1 dicembre 2025; ‘Rischio, rendimento, azioni, obbligazioni: facciamo chiarezza’, 19 dicembre 2025; ‘Cosa posso fare con i miei soldi? Dal budget al Business Plan’, 8 gennaio 2026; ‘Proteggersi è un atto di responsabilità: parliamo di assicurazioni’, 27 gennaio 2026; ‘Soldi e relazioni: in amore vince chi è economicamente indipendente’, 12 febbraio 2026; ‘Cosa posso fare per il futuro delle mie figlie e dei miei figli? Vediamo insieme i servizi finanziari per le più piccole e i più piccoli’, 3 marzo 2026; ‘Previdenza e pensione: il tempo è adesso’, 24 marzo 2026. Gli appuntamenti, condotti da Azzurra Rinaldi, saranno trasmessi a partire dal 21 ottobre, in diretta streaming sul sito di Bper (group.bper.it/sostenibilita/educazione-finanziaria/adulti/oltre-il-rosa) e resteranno disponibili anche on demand.

“Da anni Bper investe in progetti di educazione finanziaria con l’obiettivo di generare un impatto positivo e duraturo. Con ‘Oltre il Rosa’ vogliamo offrire strumenti concreti per migliorare la competenza economica, promuovere autonomia e rafforzare la capacità decisionale, perché la libertà passa anche dalla gestione consapevole del denaro”, commenta Giovanna Zacchi, Head of Esg Strategy di Bper.

“Dedicare tempo alla propria consapevolezza economico-finanziaria è un gesto concreto di cura verso di sé. Significa riconoscere il valore del proprio tempo, delle proprie risorse e della propria autonomia. È un passo concreto per uscire dalla dipendenza, fare scelte più consapevoli e costruire una relazione più sana con il denaro. Rafforzare queste competenze vuol dire anche rafforzare la propria libertà: quella di decidere, di dire no, di pianificare il futuro con maggiore serenità e sicurezza”, aggiunge Azzurra Rinaldi, cofondatrice e Cfo di Equonomics.

‘Oltre il Rosa’ rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di educazione finanziaria e inclusione economica che Bper porta avanti da anni. Il progetto intende trasformare la consapevolezza in azione, attraverso esempi, testimonianze e strumenti concreti per costruire la propria indipendenza economica.

