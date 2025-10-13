Lite per un parcheggio, camionista ucciso a coltellate a Bolzano

Omicidio a Bolzano, dove un camionista di nazionalità romena di 32 anni è stato ucciso a coltellate al culmine di una lite con un collega per l’uso della spazio per la sosta notturna dei mezzi pesanti. Sul posto i medici del 118, polizia e vigili del fuoco. Per il 32enne non c’è stato nulla da fare ed deceduto sul posto.

Il presunto assassino è un camionista romeno di 47 anni. L’uomo si era dato alla fuga ed è stato individuato nella notte, con gli abiti sporchi di sangue, presso il parcheggio Laimburg dell’A22 corsia nord. Il 47enne è stato portato in questura, interrogato dal pubblico ministero e poi sottoposto a fermo di indiziato di delitto. L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere e lunedì la procura chiederà la convalida al gip. Accertamenti in corso sull’arma del delitto.