Il programma allenamenti di Sonepar Padova: 13-19 ottobre

Posted By: Redazione Web 13 Ottobre 2025

Sonepar Padova prosegue la preparazione in vista dell’inizio della SuperLega 2025_26 con una nuova settimana di allenamenti.

Il programma settimanale:

Lunedì 13 ottobre

Martedì 14 ottobre

  • Ore 9.00, Preparazione fisica e tecnica (chiusa al pubblico)
  • Ore 16.30, Tecnica (aperta al pubblico)

Mercoledì 15 ottobre

  • Ore 9.30, Preparazione fisica e tecnica (chiusa al pubblico)
  • Ore 16.30, Tecnica (aperta al pubblico)

Giovedì 16 ottobre

  • Ore 20.30, Allenamento congiunto con Rana Verona al Pala Agsm AIM di Verona

Venerdì 17 ottobre

Sabato 18 ottobre

  • Ore 9.30, Preparazione fisica e tecnica (chiusa al pubblico)
  • Ore 19.00, Tecnica (aperta al pubblico)

Domenica 19 ottobre

  • Ore 15.00, Tecnica (aperta al pubblico)

Giacomo Gobbato
Ufficio Stampa Sonepar Padova

(Pallavolo Padova)

