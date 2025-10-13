Il programma allenamenti di Sonepar Padova: 13-19 ottobre

Sonepar Padova prosegue la preparazione in vista dell’inizio della SuperLega 2025_26 con una nuova settimana di allenamenti.
Il programma settimanale:
Lunedì 13 ottobre
Martedì 14 ottobre
- Ore 9.00, Preparazione fisica e tecnica (chiusa al pubblico)
- Ore 16.30, Tecnica (aperta al pubblico)
Mercoledì 15 ottobre
- Ore 9.30, Preparazione fisica e tecnica (chiusa al pubblico)
- Ore 16.30, Tecnica (aperta al pubblico)
Giovedì 16 ottobre
- Ore 20.30, Allenamento congiunto con Rana Verona al Pala Agsm AIM di Verona
Venerdì 17 ottobre
Sabato 18 ottobre
- Ore 9.30, Preparazione fisica e tecnica (chiusa al pubblico)
- Ore 19.00, Tecnica (aperta al pubblico)
Domenica 19 ottobre
- Ore 15.00, Tecnica (aperta al pubblico)
Giacomo Gobbato
Ufficio Stampa Sonepar Padova