Hamas rilascia anche gli altri 13 ostaggi, ora sono tutti liberi – La diretta

Hamas ha rilasciato anche gli altri 13 ostaggi poco prima delle 10: ora sono tutti liberi i 20 rapiti ancora in vita. L’annuncio è stato accolto da un boato nella piazza degli Ostaggi a Tel Aviv dove una folla segue in diretta il rilascio.

Hamas aveva pubblicato la lista dei 20 ostaggi ancora in vita. I primi sette sono stati liberati oggi lunedì 13 ottobre poco dopo le 7. Si tratta di: Gali e Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor e Guy Gilboa-Dallal.

Intanto il presidente americano Donald Trump è arrivato in Israele. “Questa è l’alba di un nuovo giorno” , ha scritto firmando il libro degli ospiti alla Knesset, il Parlamento israeliano, dove terrà un discorso. “Questo è un grande onore per me. Un giorno grande e meraviglioso, un nuovo inizio”, ha scritto ancora Trump usando un pennarello nero.