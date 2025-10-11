Tennessee, esplosione in una fabbrica militare: “Diverse vittime”

Posted By: redazione web 11 Ottobre 2025

Diverse persone sono rimaste uccise oggi, venerdì 10 ottobre, in una “devastante esplosione” avvenuta in una fabbrica militare di esplosivi in Tennessee. Lo riferiscono le autorità locali, precisando che l’esplosione è avvenuta questa mattina nell’impianto dell’Accurate Energetic Systems a McEwen, a un’ottantina di chilometri da Nashville.

Lo sceriffo della contea di Humphreys, Chris Davis, ha parlato di “alcuni” morti e diversi dispersi, spiegando che all’appello mancano 19 persone. L’esplosione ha completamente distrutto uno degli edifici della fabbrica. Sul posto stanno indagando, oltre alla polizia locale e al Tennessee Bureau of Investigation, gli agenti federali del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives e della Homeland Security.

