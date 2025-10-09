Regionali in Campania, Fascina ‘benedice’ Cirielli: l’incontro tra i due alla Camera

Per la candidatura di Edmondo Cirielli in Campania per il centrodestra è arrivata la ‘benedizione’ di Marta Fascina. L’incontro tra la ex compagna di Silvio Berlusconi e l’esponente di Fratelli d’Italia è avvenuto durante la discussione alla Camera del caso Almasri, in attesa del voto. In un angolo dell’emiciclo, Cirielli e Fascina si sono stretti la mano e poi si sono soffermati in un lungo faccia a faccia. All’esponente di FdI, nei giorni scorsi, erano stati rinfacciati i contenuti di alcune vecchie chat critiche nei confronti di Silvio Berlusconi. Per questo, una iniziale freddezza di FI all’annuncio della sua candidatura. Adesso, il via libera da Fascina come viatico alla campagna elettorale.

