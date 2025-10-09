Imprese, Tamajo: “Digitalizzazione strumento per far andare imprese ancora più veloci”

La Sicilia quanto deve recuperare e quanto recupererà grazie alla digitalizzazione? Edmondo Tamajo, assessore regionale alle Attività Produttive, ne ha parlato a margine della presentazione di “Camera del futuro”, il progetto di trasformazione digitale dell’ente camerale di Palermo ed Enna messo a punto con InfoCamere. “Noi stiamo sostenendo e supportando questa iniziativa, perché siamo molto attenti al percorso della transizione digitale. Proprio nei giorni scorsi è uscito un bando del mio assessorato sulla transizione digitale, si chiama Digit Imprese, perché dobbiamo cercare di rafforzare la competitività delle aziende, dobbiamo farle andare alla stessa velocità di tutte le aziende italiane ed europee e siamo convinti che la digitalizzazione sia uno strumento per farle andare ancora più veloci. Stiamo cercando di mettere a terra una serie di strumenti e tutte le risorse e le opportunità che abbiamo a disposizione per accompagnare nel percorso di crescita le imprese e tutti i settori che governiamo (le Cciaa, anche l’Irsap, l’Ircac): tutti questi enti che fanno un’attività importante a favore del mondo delle imprese, delle cooperative e degli artigiani. Proprio di recente abbiamo sbloccato dei fondi per gli artigiani: 104 milioni di euro per la misura ‘Più artigianato’, che sicuramente darà ricchezza, PIL e farà crescere l’occupazione. Insomma, stiamo lavorando in tal senso”.

(ADNKRONOS)