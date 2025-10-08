Dovere o vantaggio? La sostenibilità come leva di crescita per le PMI

Il webinar di Confartigianato Imprese Padova, nell’ambito della Settimana per l’energia e la sostenibilità: dalla compliance alla crescita competitiva delle imprese

Confartigianato Imprese rinnova il proprio impegno sul fronte della sostenibilità ambientale partecipando all’iniziativa nazionale “La settimana per l’energia e la sostenibilità”. Anche Confartigianato Imprese Padova sarà protagonista con un webinar dedicato alle PMI del territorio: un’occasione di formazione e riflessione per capire come la transizione sostenibile possa trasformarsi in una concreta opportunità di crescita e innovazione.

L’appuntamento è in programma per giovedì 23 ottobre 2025, dalle ore 12:00 alle 13:00, online su piattaforma zoom

Interverrà il Dott. Giuseppe Danese, Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Università di Padova.

Perché la sostenibilità è una leva strategica per le PMI

La sostenibilità nelle piccole e medie imprese non è più soltanto un obbligo normativo legato alla compliance. Oggi rappresenta un fattore chiave di competitività, capace di aprire nuove opportunità nei mercati nazionali e internazionali.

Durante il webinar verranno presentati i risultati di una ricerca condotta su 2.000 imprese manifatturiere italiane, che offrirà spunti concreti su come affrontare le sfide della transizione sostenibile. In particolare si approfondiranno:

le principali sfide ESG per le PMI ;

; le opportunità della green economy ;

; il ruolo della sostenibilità nel rafforzare i rapporti con banche e grandi clienti internazionali;

le strategie per migliorare l’efficienza interna attraverso pratiche responsabili.

Obiettivi della Settimana per l’energia e la sostenibilità

L’appuntamento si inserisce nel programma della Settimana per l’energia e la sostenibilità, con l’obiettivo di:

promuovere la cultura del consumo responsabile ;

; approfondire gli aspetti tecnici e normativi della green economy ;

; creare occasioni di aggiornamento professionale e networking;

e networking; offrire nuovi servizi di supporto alle imprese artigiane e alle PMI.

Come partecipare al webinar

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la registrazione online per ricevere il link di collegamento

Per maggiori informazioni

(Confartigianato Imprese Padova)