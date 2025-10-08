Crosetto operato al Fatebenefratelli, è in ottime condizioni e già al lavoro

ROMA (ITALPRESS) – “Questa mattina il Ministro della Difesa Guido Crosetto è stato sottoposto a un intervento presso l’Ospedale Fatebenefratelli. L’operazione, eseguita con successo, ha comportato l’asportazione di tre neoplasie al colon (polipi). Il Ministro è in buone condizioni. Si attende ora l’esito dell’esame istologico”. E’ quanto si legge in una nota del Ministero della Difesa.

“Il Ministro della Difesa Guido Crosetto è in ottime condizioni a seguito dell’intervento in day hospital eseguito questa mattina presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Roma ed è già al lavoro”, è quanto riferisce successivamente il Ministero della Difesa in una nota. Si è trattato “di interventi previsti da tempo e sempre posticipati, ma che non sono stati eseguiti in forma di urgenza. Questa mattina alle ore 7, all’ospedale Fatebenefratelli, il Ministro si è sottoposto a esami che hanno comportato l’asportazione di alcuni polipi e dei prelievi da analizzare, ma senza alcuna preoccupazione, mentre sabato scorso si era sottoposto a dei controlli cardiologici presso la struttura poliambulatorio Montezemolo di Roma. All’ospedale Fatebenefratelli, il Ministro è stato seguito dal professor Guido Costamagna, dal dottor Milutin Bulajic. All’ambulatorio Montezemolo dal dottor Paolo Giuliani, oltre che dal professor Nicola Galea, radiologo del Policlinico Umberto I. Il Ministro ringrazia tutti per i tanti messaggi di solidarietà ricevuti, ma ribadisce che la situazione è pienamente sotto controllo e che già è tornato al lavoro, come sempre”.

“Forza Guido!”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“All’amico Guido Crosetto un abbraccio forte e sincero e i migliori auguri di buona guarigione”. Lo scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa.

“Un sincero augurio di pronta guarigione al Ministro Guido Crosetto, con l’auspicio che possa presto rimettersi in piena salute. Grazie per il senso del dovere dimostrato anche a pochi giorni dall’operazione”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

“Caro Guido, ti aspettiamo presto al lavoro, con la passione e il senso dello Stato che ti contraddistinguono”. Lo scrive su X il Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati Nino Minardo.

