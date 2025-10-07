Il tempo del volontariato. Come cambia la partecipazione secondo gli ultimi dati Istat

Martedì 7 ottobre 2025, alle ore 11, CSVnet e CSV Lazio promuovono un nuovo appuntamento di Futuro Prossimo, il percorso di approfondimento culturale dedicato a temi cruciali per il mondo del volontariato. L’evento, intitolato “Il tempo del volontariato. I dati Istat per capire la partecipazione che cambia”, sarà trasmesso in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook di CSVnet.

L’iniziativa nasce dalla volontà di analizzare e commentare i risultati della seconda edizione del focus sul volontariato dell’“Indagine multiscopo Uso del tempo 2023”, diffusa da Istat lo scorso luglio. A dieci anni dalla prima rilevazione, i nuovi dati offrono un quadro aggiornato sulle modalità e i livelli di partecipazione, con particolare attenzione anche al volontariato non organizzato. L’appuntamento si propone quindi come un’occasione preziosa di studio e confronto per i Centri di Servizio per il Volontariato e per le associazioni, al fine di riflettere sulle trasformazioni in corso e sul valore sociale del volontariato.

Programma dell’evento

Dopo i saluti introduttivi di Chiara Tommasini, presidente di CSVnet, e di Mario German De Luca, presidente di CSV Lazio, prenderanno la parola due rappresentanti di Istat:

Saverio Gazzelloni , direttore della direzione centrale per le statistiche demografiche e il censimento della popolazione, con l’intervento “Il volontariato in Italia: livelli di partecipazione e profili dei volontari”;

, direttore della direzione centrale per le statistiche demografiche e il censimento della popolazione, con l’intervento “Il volontariato in Italia: livelli di partecipazione e profili dei volontari”; Tania Cappadozzi, ricercatrice della stessa direzione centrale, con il contributo “Forme e contenuti del volontariato: attività e modalità di impegno”.

Seguirà il commento di Riccardo Guidi, professore associato al Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Firenze, in qualità di discussant. A moderare sarà Giulio Sensi, direttore di VDossier.

