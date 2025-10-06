Paolo Bizzeti e Jean Louis Ska aprono l’anno accademico della Facoltà

L’apertura dell’anno accademico 2025/2026 della Facoltà teologica del Triveneto è caratterizzata da due momenti particolari.

Mercoledì 8 ottobre la messa di inizio anno sarà presieduta dal vescovo mons. Paolo Bizzeti, dal 2015 al 2024 vicario apostolico dell’Anatolia. La celebrazione si terrà nella chiesa del Torresino a Padova alle ore 18.30.

Mercoledì 15 ottobre ci sarà l’accoglienza dei nuovi iscritti e la proclamazione delle studentesse e degli studenti che hanno terminato il percorso di studi conseguendo i titoli di baccalaureato, licenza e dottorato. Nell’occasione, il biblista Jean Louis Ska terrà una lezione sul tema Il male nell’Antico Testamento.

L’evento è riservato alle studentesse e studenti e ai docenti della Facoltà.

