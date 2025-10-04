TRICOLORI CADETTI, OLIVI, PREVEDELLO, CAMPORESE E AJUKA IN GARA A VIAREGGIO

Appuntamenti per gli atleti di Assindustria Sport anche a Grumolo delle Abbadesse, Cremona e Castenaso.

In arrivo il weekend della rassegna tricolore che mette in mostra il futuro dell’atletica. È il fine settimana dei Campionati Italiani Cadetti, per la prima volta a Viareggio, sabato 4 e domenica 5 ottobre in diretta streaming su www.atleticaitaliana.tv. L’edizione numero 52 dell’evento dedicato agli under 16 approda si svolgerà nel rinnovato Stadio dei Pini “Torquato Bresciani”. Tra gli atleti al via anche tre portacolori di Assindustria Sport, Giulia Olivi, in rappresentativa veneta negli 80 metri, e, a titolo individuale, Emma Prevedello, nei 2.000 Giosuè Camporese (nella foto) nei 1.200 siepi e Andrea Ajuka nel disco. La cerimonia inaugurale è prevista dalle 18 di venerdì in piazza Mazzini per la sfilata delle rappresentative, il giuramento degli atleti e l’accensione del braciere. Si riparte dal successo della Lombardia che dodici mesi fa a Caorle è riuscita a conquistare il primo posto nella classifica combinata per il quarto anno consecutivo, precedendo di una sola lunghezza (su quasi 600 punti complessivi) il Veneto.

Restando tra i più giovani, domenica appuntamento a Grumolo delle Abbadesse per la finale regionale dei campionati di società ragazzi, a cui Assindustria Sport si presenta in forze, schierando due squadre agguerrite con 40 atleti-gara complessivamente in pista: diciotto formazioni maschili e altrettante femminili si sfideranno su un programma di 10 gare (60, 1.000, 60 hs, 2 km di marcia, alto, lungo, peso, vortex, 4×100 e 3×800) da cui scaturiranno le società vincitrici dei titoli veneti. Prima, sabato, le allieve Chiara Calore e Laura Geronutti saliranno in pedana nel martello al Meeting Dei Memorial di Cremona, dove sarà ai blocchi anche Francesco Gregioli nei 100. Domenica, a Castenaso, Salvatore Nicastro sarà invece al via del Campionato italiano Master 5 km su strada.

(Assindustria Padova)