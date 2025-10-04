Giornata meningite, D’Avino (Fimp): “Può essere letale per bimbi e adolescenti”

(Adnkronos) – La meningite “è una di quelle malattie gravi che può essere letale per bambini e adolescenti” e “contro la quale esiste un vaccino sicuro ed efficace”. In Italia esistono in commercio “2 vaccini contro alcuni sierotipi del batterio che determina la malattia (meningococco); il sierotipo B e 4 sierotipi associati ACWY. La vaccinazione rappresenta lo strumento più importante di cui disponiamo per evitare l’insorgenza della malattia e le conseguenze neurologiche permanenti che la patologia comporta”. Così’ all’Adnkronos Salute Antonio D’Avino, presidente della Federazione italiana medici pediatri (Fimp) alla vigilia della Giornata mondiale della meningite che si celebra ogni anno il 5 ottobre per diffondere una consapevolezza sulla meningite e sui suoi sintomi, sulle misure di prevenzione per ridurne l’incidenza, e sulla necessità di attenzione e sforzi globali per sconfiggerla.

Tra i messaggi da lanciare in vista della Giornata di sensibilizzazione, per D’Avino sicuramente “la priorità è quella di aumentare le coperture vaccinali verso le infezioni da meningococco. Il pediatra di famiglia, per la sua missione e per il ruolo che riveste, è il partner ideale delle famiglie italiane per l’educazione sanitaria – spiega -. I bilanci di salute costituiscono un filtro, durante queste visite il pediatra di famiglia oltre a misurare altezza, peso, circonferenza cranica del bambino, fa attività preventiva e promozione di corretti stili di vita”. E nell’ambito della prevenzione “le vaccinazioni rappresentano lo strumento più importante per evitare l’insorgere di malattie letali o che comunque possono lasciare sequele neurologiche e permanenti in bambini e adolescenti” conclude.

(Adnkronos – Salute)