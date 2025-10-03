SANI.IN.VENETO | Nuova funzione abbinamento sportelli

A partire dal 1° ottobre 2025, ciascun iscritto al fondo Sani in Veneto dovrà indicare il proprio sportello accreditato di riferimento. L’abbinamento si potrà effettuare accedendo alla propria area riservata nel portale di Sani.in.Veneto, oppure compilando l’apposito modulo di delega che verrà fornito direttamente dallo sportello.
Seleziona lo sportello di Confartigianato Imprese Padova per avere un contatto diretto e un supporto:
- nella presentazione e nel monitoraggio delle richieste di rimborso un supporto per l’inserimento e il monitoraggio delle pratiche di rimborso,
- per le iscrizioni dei familiari e per tutte le informazioni relative alle prestazioni rimborsabili e gli altri servizi del Fondo.