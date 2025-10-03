Linee Guida per l’applicazione della disciplina “End Of Waste” e indirizzi operativi per l’attività di recupero dei pallet, della componentistica e del biocombustibile a matrice legnosa.

Confartigianato Legno Arredo, congiuntamente con altre Associazioni di Categoria leader del settore legno nel territorio nazionale ed in collaborazione con Rilegno e Conlegno, ha contribuito alla redazione delle Linee Guida contenenti gli Indirizzi Operativi per l’applicazione della disciplina End of Waste per l’attività di recupero dei pallets, come legiferata dall’art. 18-ter del D.Lgs n. 152/2006 (vedi allegato).

Le Linee Guida, redatte secondo i principi della normativa europea del riuso, riciclo e recupero, sono state redatte al fine di contrastare la sempre più diffusa difformità di autorizzazioni e procedure nella gestione dei rifiuti reperibili sul territorio italiano che, oltre a non avere una ragione logica e normativa, porta ad una sleale concorrenza fra le imprese del settore, determinata solo dal fatto di operare in territori provinciali differenti.

Le Linee Guida non hanno valore normativo, ma costituiscono un utile strumento tecnico- normativo che i Vostri tecnici possono consultare per la redazione della documentazione progettuale da presentare agli Enti competenti, al fine di ottenere l’autorizzazione al recupero dei rifiuti a matrice legno, tra cui la parte dominate è rappresentata dai pallets.

L’approccio utilizzato dagli operatori per la redazione delle Linee Guida è il medesimo che il Sistema Nazionale di Protezione dell’Ambiente (SNPA) ha redatto per agevolare gli Enti nell’approvazione dei progetti ove è prevista la produzione di materiale che cessa la qualifica di rifiuto in conformità al comma 3 dell’art. 184-ter del D.Lgs n. 152/2006

Per maggiori informazioni

(Confartigianato Imprese Padova)