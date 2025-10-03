DL Infrastrutture e trasporti: introdotta la limitazione della Responsabilità civile per i produttori/venditori di imballaggio

A seguito di una importante azione svolta unitamente a Conlegno, Cna, Confapi, Assologistica, e FederlegnoArredo, il DL Infrastrutture e trasporti – convertito nella legge 18 luglio 2025 n. 105 (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2025) – ha modificato l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 286 del 2005 (“Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore”) introducendo l’espresso richiamo ai “servizi ancillari” al trasporto, tra cui sono inclusi i servizi di imballaggio, che consente di invocare la limitazione della responsabilità civile per i danni causati a terzi del produttore e venditore di imballaggi nell’ambito del trasporto.

Nuova formulazione

“Art. 11-bis comma 1 (Imballaggi e unità di movimentazione) 1. Nell’ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unità per la sua movimentazione, per mezzo di servizi ancillari resi da soggetti che, nell’esecuzione del trasporto, abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni in favore del vettore, il vettore medesimo, al termine dell’operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate”.

La nuova formulazione – inquadrando l’impresa che si occupa di imballaggio alla stregua di un ausiliario del vettore – consente di estendere la limitazione della responsabilità invocabile dal vettore ex art. 1696 c.c. anche all’imballatore, in caso di danneggiamento (perdita o avaria) della merce oggetto del trasporto.

L’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), infatti, ha indicato che rientrano nei “servizi ancillari al trasporto e alla logistica” quelle attività che rivestono un ruolo prodromico o accessorio o ausiliario o strumentale al trasporto e/o alla logistica, tra cui si annoverano le prestazioni di imballaggio, pallettizzazione, facchinaggio etc. Se, pertanto, l’attività produttiva fornita dalla società che si occupa di imballaggi è, in ultima istanza, ricollegabile direttamente al trasporto, nell’ottica del legislatore è sembrato logicamente giustificabile che suddetta prestazione potesse essere inquadrata, per analogia, nell’ambito di applicazione delle norme che regolano l’attività del vettore.

Il novellato art. 11-bis, con riferimento ai “servizi ancillari” tra cui sono annoverati, per interpretazione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, anche le prestazioni di imballaggio, consente quindi di qualificare l’imballatore alla stregua di un soggetto che ha collaborato all’esecuzione del trasporto e pertanto di estendere, tramite una interpretazione normativa analogica, la limitazione della responsabilità, nell’ambito del summenzionato servizio di trasporto, anche alla figura dell’imballatore.

A mero titolo esemplificativo, ove venga contestato dal destinatario finale della merce che i beni hanno subito una avaria che, dai controlli effettuati, risulta riconducibile alla non conformità dell’imballaggio alle norme fitosanitarie applicabili, l’imballatore, ove non si ricada in ipotesi di colpa grave, potrebbe invocare il nuovo art. 11-bis, con il fine ultimo di usufruire delle limitazioni di responsabilità che sono state pensate dal legislatore per il trasporto.

Tale innovazione normativa consentirà alle imprese che si occupano di imballaggio una maggior tutela, facilitazione del commercio internazionale, accessibilità alle coperture assicurative, equità economica, incentivazione alla conformità e all’innovazione, riduzione dei contenziosi legali, semplificazione della gestione normativa.

