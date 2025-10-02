La squadra Secolo d’Italia si rafforza, Ianniello e Ambrosioni nuove vicedirettrici

Cresce e si rafforza la squadra del Secolo d’Italia con vicedirezioni tutte al femminile. Il Consiglio d’amministrazione della Fondazione Alleanza Nazionale, su proposta del presidente della società editrice del “Secolo d’Italia” Filippo Milone, del direttore editoriale Italo Bocchino, e del direttore responsabile, Antonio Rapisarda, ha nominato vicedirettrici Giovanna Ianniello e Antonella Ambrosioni.

Giovanna Ianniello, giornalista da oltre 20 anni, ha ricoperto il ruolo di coordinatore della comunicazione a Palazzo Chigi. Storica portavoce e capo ufficio stampa di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, ha lavorato ai gruppi parlamentari e come ufficio stampa anche in Campidoglio. Antonella Ambrosioni è giornalista del Secolo d’Italia dal 1990. Ha collaborato a molte riviste della destra, Area, Percorsi, Italia settimanale, Pagine Libere e a programmi culturali radiofonici e televisivi.

(ADNKRONOS)