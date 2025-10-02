Flotilla, navi intercettate da Israele ma missione continua: “Avanti verso Gaza”

Israele ha intercettato 13 imbarcazioni della Globan Sumud Flotilla, a bordo c’erano oltre 200 attivisti di 23 paesi. Fermati, in particolare, 22 italiani. I numeri vengono forniti da Saif Abukeshek, membro del comitato direttivo della Flotilla. Tra i 22 fermati, 30 partecipanti dalla Spagna, 21 dalla Turchia e 12 dalla Malesia. Saif ha poi dichiarato che la missione continuerà fino a quando l’ultima nave non sarà trattenuta: “La missione sta andando avanti. Continuiamo a navigare nel Mediterraneo per rompere l’assedio di Gaza”.

L’aggiornamento e le ultime notizie su quanto sta accadendo arrivano dopo una serata e una nottata ad altissima tensione. Le navi della Flotilla dirette a Gaza per portare aiuti ai palestinesi sono state bloccate dalla Marina israeliana. Le prime imbarcazioni che Israele ha intercettato sono state Adara, Alma, Aurora, Dir Yassine, Grande Blu, Huga, Sirius, Spectre e Yulara. Poi, l’elenco si è allungato progressivamente con Hio, Morgana, Otaria, Seulle. Trenta imbarcazioni, secondo gli attivisti, hanno proseguito la navigazione a meno di 50 miglia nautiche dalla costa.

La cronaca dell’abbordaggio

“Mercoledì 1° ottobre intorno alle 20:30 ora di Gaza, varie imbarcazioni della Global Sumud Flotilla – in particolare Alma, Sirius, Adara – sono state intercettate illegalmente ed abbordate dalle Iof (Forze di Occupazione Israeliane) in acque internazionali – è il resoconto della Global Sumud Flotilla – Sembra che, nei momenti immediatamente precedenti, le imbarcazioni israeliane abbiano intenzionalmente disturbato le comunicazioni in un tentativo di prevenire segnali di soccorso ed impedire che il loro abbordaggio illegale fosse trasmesso in diretta streaming. Oltre alle imbarcazioni la cui intercettazione è confermata, abbiamo perso diretta streaming e comunicazioni con varie altre navi. Siamo al lavoro per rendere conto di tutti i partecipanti e tutti i membri della ciurma. Daremo nuovi aggiornamenti non appena saranno confermate ulteriori informazioni su barche, arresti, feriti e possibili vittime”.

“Questo è un attacco illegale ai danni di operatori umanitari disarmati in acque internazionali. Esortiamo governi, leader mondiali ed istituzioni internazionali ad esigere l’incolumità ed il rilascio dell’equipaggio, e a vigilare attentamente sulla situazione”, sottolinea la Global Sumud Flotilla. “Nonostante alcune imbarcazioni siano state intercettate, la Global Sumud Flotilla si trova a 70 miglia nautiche dalla costa di Gaza e continuerà imperterrita la sua missione“.

“Le navi militari israeliane continuano a dirigersi verso la Global Sumud Flotilla e ad accerchiare le varie unità – avevano informato in precedenza gli attivisti sui social – Lanciano acqua per intimorire gli equipaggi e creare confusione”. In particolare la nave Yulara è stata fatta oggetto di “pesanti attacchi con idranti“. “Esplosioni” sono state poi “udite in lontananza intorno alle navi della Global Sumud Flotilla, presumibilmente granate stordenti lanciate da droni. Si tratta di un atto di aggressione diretta contro una missione umanitaria”, denunciano gli attivisti.

[embedded content]

Greta Thunberg tra i fermati

“Diverse navi della Flotilla sono già state fermate in modo sicuro e i loro passeggeri sono stati trasferiti in un porto israeliano. Greta e i suoi amici sono sani e salvi”, ha dichiarato il ministero degli Esteri israeliano sui social media, riferendosi all’attivista svedese per il clima Greta Thunberg. Nel post il ministero degli Esteri ha pubblicato il video che mostra Greta Thunberg mentre viene scortata via da un militare israeliano (VIDEO).

Tajani: “Da Israele atteggiamento non violento”

Gli attivisti della Flotilla fermati al largo di Gaza “dovranno tutti aspettare due-tre giorni perché essendoci la festa dello Yom Kippur fino a domani sera nessuna pratica sarà disbrigata, quindi aspetteranno in un centro, probabilmente nel porto di Ashdod”, ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Porta a Porta, spiegando che gli attivisti verranno rimpatriati “con degli aerei, il nostro servizio consolare assisterà gli italiani”.

“Tutto si sta svolgendo con grande calma sia da parte israeliana sia da parte degli attivisti della Flotilla. L’atteggiamento, come era stato promesso, è stato assolutamente non violento. E’ la scelta migliore per evitare danni e problemi”, ha affermato Tajani.

Cortei pro Pal in tutta Italia

Dopo l’abbordaggio della Flotilla da parte di Israele è scattata la mobilitazione nelle piazze italiane. Da Milano a Roma, da Torino a Napoli, da Genova a Firenze, i manifestanti sono scesi in piazza a sostegno della missione diretta a Gaza al grido di “Blocchiamo tutto, Palestina libera”. Diecimila in piazza a Roma, stazioni occupate a Napoli e Milano, cortei da Nord a Sud.

Cgil e Usb: “Sciopero generale il 3 ottobre”

Mobilitazione immediata anche da parte dei sindacati con Cgil e Usb che hanno annunciato lo sciopero generale per venerdì 3 ottobre.