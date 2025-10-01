Welfare, Brambilla: “Oggi per finanziarlo servono imposte dirette e indirette”

“Quella che presentiamo oggi è la 12esima ricerca che facciamo in altrettanti anni. Lo scopo di questa è vedere come le imposte dirette riescono a finanziare le spese. Il risultato dell’indagine è che siamo arrivati ormai al limite perché per finanziare l’assistenza sociale, il sistema sanitario e il welfare degli enti locali, occorrono tutte le imposte dirette ed un pezzettino di quelle indirette”. Lo ha detto il presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, Alberto Brambilla, a margine dell’evento dal titolo ‘Il difficile finanziamento del welfare italiano’ tenutosi a Montecitorio presso la Sala della Regina a Roma, nel corso del quale è stata presentata la dodicesima indagine sulle entrate fiscali e sul finanziamento del welfare.

(ADNKRONOS)