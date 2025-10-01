Registro provinciale delle Associazioni: richieste di iscrizione e rinnovo entro il 30 ottobre 2025

Le Associazioni/Fondazioni/Cooperative sociali, ossia tutte le libere forme associative anche non riconosciute che abbiano una propria articolazione a livello provinciale, che esistano da più di un anno e che non abbiano scopo di lucro, possono richiedere l’iscrizione al Registro provinciale delle libere forme associative e delle cooperative sociali. Le domande di iscrizione e di rinnovo devono pervenire alla Provincia entro il 30 ottobre 2025, al fine di consentire l’aggiornamento del Registro.

L’Albo è suddiviso in 6 sezioni tematiche: interventi socio-sanitari; tutela e impegno civile, solidarietà internazionale e pace; economia e lavoro; cultura, beni culturali, educazione e formazione; attività ricreative e sportive; territorio, urbanistica, tutela ambientale e protezione civile. Ciascuna associazione può iscriversi ad una sola sezione tematica. L’iscrizione ha validità triennale.

Le associazioni iscritte all’Albo provinciale possono chiedere alcune sale di Palazzo Santo Stefano, nel cuore della città, in particolare le bellissime e storiche Sala del Consiglio e Sala di Rappresentanza e le moderne sale al piano terra della 3° Torre di Piazza Bardella, zona Stanga, facilmente raggiungibili per chi arriva da fuori città, per lo svolgimento di manifestazioni, convegni, dibattiti.

Le associazioni iscritte all’Albo possono utilizzare le Sale provinciali a fronte del pagamento del solo rimborso delle spese vive, senza farsi carico del pagamento del canone di utilizzo.

Per ogni informazione, consultare la pagina dedicata del sito internet provinciale www.provincia.padova.it/registro-provinciale-delle-libere-forme-associative, dove è possibile scaricare il modulo di iscrizione e di rinnovo.

Per informazioni sull’affitto delle sale provinciali, consultare la pagina dedicata del sito internet provinciale www.provincia.padova.it/concessione-sale

(Provincia di Padova)