- Don Massimo Sbicego (Diocesi di Vicenza) viene nominato amministratore parrocchiale di Selvazzano.
- L’arciprete di Asiago, don Antonio Guarise, assume l’incarico della parrocchia di Sasso prima affidata al parroco di Gallio, don Federico Zago.
- I conventuali fr. Andrea Vaona, fr. Alessandro Fortin e fr. John Amankwaa sono nominati vicari parrocchiali di Sant’Antonio di Padova all’Arcella.
- A proposito del Seminario, che vede partire la collaborazione tra le Diocesi di Chioggia, Padova, Rovigo e Vicenza, responsabile e coordinatore della formazione è il vicentino don Aldo Martin. Don Maurizio Rigato ha l’incarico di educatore e diventa referente diocesano per la formazione dei seminaristi. Don Giovanni Molon, parroco di San Gregorio Barbarigo, è il direttore spirituale del Seminario. Visto lo Statuto del Seminario di Padova e il carattere di soggetti giuridici che mantengono i rispettivi Seminari, il formale «rettore» del Seminario di Padova è don Livio Tonello per la parte legale e amministrativa.
- Suor Revocate Nizigiyimana, della Congregazione delle Bene-Umukama (Serve del Signore), viene nominata membro del Servizio di Informazione e Aiuto (S.In.Ai).