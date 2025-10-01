Sabato 4 ottobre, festa di san Francesco d’Assisi, è in programma il Giubileo diocesano dei malati. L’appuntamento è all’Opera della Provvidenza S. Antonio a Sarmeola di Rubano (PD).
Il programma prevede il ritrovo alle ore 9.30 alla Grotta della Madonna di Lourdes per un momento di preghiera cui seguirà il pellegrinaggio giubilare verso il santuario di Maria, Madre della Provvidenza. Qui il vescovo Claudio presiederà la santa messa. A seguire il pranzo con l’animazione musicale dell’Orchestra di cartone dell’Opsa e altri momenti di intrattenimento a cura dei volontari di “Giocaconilcuore”. La conclusione è prevista per le ore 15.00.
L’appuntamento è promosso dall’Ufficio diocesano di Pastorale della Salute e l’Opera della Provvidenza S. Antonio in collaborazione con Unitalsi, Irpea, Associazione famiglie persone con disabilità Irpea Padova, Ordine di Malta, Consulta del volontariato della Provincia di Padova.
Informazioni: [email protected]