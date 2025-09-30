Roma, maxi inchiesta su alberi caduti: udienza preliminare a giugno

E’ stata fissata per il prossimo giugno l’udienza preliminare per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio della procura di Roma per 23 persone nell’ambito della maxi inchiesta sugli alberi e rami caduti nella Capitale fra il 2023 e il 2024. A rischiare il processo, a vario titolo e a seconda delle posizioni con le accuse di disastro colposo e omicidio colposo, figurano funzionari e dirigenti del Campidoglio e responsabili delle ditte appaltatrici. Nel fascicolo, coordinato dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo e dalla pm Clara De Cecilia, sono riportati oltre seicento casi di alberi o grossi rami caduti, con diverse piante che erano state segnalate da agronomi e polizia locale come malate e da abbattere.

A condurre verifiche e accertamenti, affidati dalla procura, sono stati i carabinieri del gruppo Forestale di Roma che hanno censito e analizzato le piante. In un caso un’anziana, Teresa Veglianti, è morta, nel novembre 2023, dopo essere stata colpita da un albero mentre camminava in via Donna Olimpia, a Monteverde. Il prossimo 17 giugno il gup di Roma deciderà sulle posizioni dei 23 indagati.