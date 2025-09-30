IONIQ 9, debutta in Italia l’innovativa Lounge EV di Hyundai

ROMA (ITALPRESS) – Hyundai rende noti i listini e apre ufficialmente l’ordinabilità di IONIQ 9, il SUV 100% elettrico di grandi dimensioni che prende di diritto il titolo di ammiraglia del Brand.

Caratterizzata da “un design distintivo, scolpito e aerodinamico, da un abitacolo spazioso e curato nei minimi dettagli, IONIQ 9 offre un’inedita esperienza di spaziosità e comfort, coniugata a tecnologie EV di primo livello e innovative soluzioni per elevare l’esperienza di guidatore e passeggeri”, si legge in una nota.

“Primo SUV di grandi dimensioni completamente elettrico di Hyundai, IONIQ 9 arriva sul mercato italiano portando a un nuovo livello i concetti di comfort, connettività e design intelligente – spiega Francesco Calcara Presidente e CEO di Hyundai Italia -. Dopo il successo di IONIQ 5 e IONIQ 6, IONIQ 9 ha il compito di continuare a costruire questo percorso di eccellenza nell’elettrificazione. Con questo modello rafforziamo ulteriormente la nostra posizione di leader nella mobilità elettrica anche sul mercato italiano, offrendo un SUV di grandi dimensioni capace di unire qualità, comfort e tecnologie in grado di superare le aspettative dei nostri clienti”.

IONIQ 9 è caratterizzata da un design elegante e pulito, con silhouette “Aerosthetic”, e da un abitacolo in stile “lounge”.

A queste caratteristiche si uniscono un’ampia autonomia di guida – WLTP medio di almeno 600 km per tutte le configurazioni di potenza – e l’elevata velocità di ricarica grazie alla piattaforma a 800 Volt di cui è dotata, che permette di caricare la batteria dal 10 all’80% in 24 minuti. Numerose le tecnologie di bordo, tra cui anche l’integrazione con l’Intelligenza Artificiale, gli aggiornamenti OTA, la cancellazione attiva del rumore, la telematica per il controllo remoto del veicolo, la navigazione connessa con pianificazione di viaggi e soste di ricarica: a queste si aggiungono Features on Demand per personalizzare ancor più l’esperienza di utilizzo.

IONIQ 9 – disponibile in configurazione a 6 o 7 posti – eredita i tratti iconici del linguaggio stilistico delle EV di Hyundai con i Parametric Pixel ed integra gruppi ottici a LED con sistema di illuminazione intelligente, mentre la coda dal profilo ispirato alla nautica e i gruppi ottici posteriori full LED completano un’immagine distintiva e raffinata.

Sul fronte della connettività, debutta l’AI Assistant, primo assistente vocale Hyundai con intelligenza artificiale, affiancato dal servizio Features on Demand, che consente di personalizzare l’auto con aggiornamenti digitali dal Bluelink Store, come animazioni luminose, temi grafici e nuove funzioni di guida.

Hyundai IONIQ 9 è disponibile in dieci diverse tinte di carrozzeria e offre anche negli interni ampie possibilità di personalizzazione.

La gamma italiana di IONIQ 9 si articola in tre allestimenti, concepiti per differenti esigenze ma tutti con dotazione di serie estremamente completa, e tre powertrain con potenze comprese tra i 218 e i 428 CV. In tutti i casi è presente una batteria da 110 kWh e 7 posti di serie.

La versione di ingresso gamma è la Business che ha un listino di 69.900 euro. Pensata per offrire già un livello di completezza superiore, include cerchi in lega da 19″, fari anteriori e posteriori Full LED, vetri posteriori oscurati e portellone ad azionamento elettrico. Nell’abitacolo è presente un quadro strumenti digitale SuperVision da 12,3″ abbinato al sistema di infotainment touchscreen da 12,3″ con Apple CarPlay / Android Auto wireless, aggiornamenti OTA e servizi Bluelink. Comfort e praticità sono assicurati dal climatizzatore automatico bi-zona con gestione anche per la seconda fila, volante riscaldabile in pelle, sedili in misto pelle-tessuto anteriori regolabili elettricamente con supporto lombare e riscaldati, posteriori riscaldabili e con schienali abbattibili 60:40, tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) interna, prese USB-C a 100 kW. La sicurezza è garantita dal pacchetto completo Hyundai SmartSense che comprende: Sistema di assistenza anti- collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli (F.C.A. 2.0), Sistema di mantenimento al centro della carreggiata (L.F.A. 2.0), Lane Keeping Assist (L.K.A.), Highway Driving Assist 2 (H.D.A. 2.0), Sistema di riconoscimento attivo dei limiti di velocità (I.S.L.A.), Manual Speed Limit Assist (M.S.L.A.), Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (B.C.A.), Cruise Control Adattivo con funzione Stop & Go (S.C.C. 2.0) e Rear Occupant Alert con sensore (R.O.A.), oltre ai sensori di parcheggio anteriori e posteriori e alla retrocamera.

L’allestimento Business è disponibile in abbinamento al powertrain con trazione posteriore e 218 CV (160 kW) per un’autonomia nel ciclo combinato WLTP di 620 km.

L’allestimento XClass, da 75.900 euro, all’esterno introduce cerchi in lega da 20″, fari anteriori Full LED con tecnologia matrix IFS e sistema V2L esterno, mentre all’interno presenta rivestimenti in pelle, sedili anteriori Relaxation ventilati, sedili posteriori anch’essi ventilati, volante regolabile elettricamente e specchietto retrovisore interno digitale.

L’esperienza di bordo è arricchita dall’head-up display, dall’illuminazione ambiente e dall’impianto audio premium BOSE con tecnologia di Active Road Noise Control (ANC-R), che sfrutta microfoni all’interno dell’abitacolo per generare onde sonore capaci di ridurre il rumore a bordo. Presente su questo allestimento anche la Digital Key 2.0 che permette di aprire, chiudere, e avviare IONIQ 9 tramite smartphone o smartwatch compatibili grazie alla tecnologia NFC. L’allestimento XClass è acquistabile con trazione posteriore e 218 CV (WLTP 620 km) o con doppio motore per 307 CV complessivi e trazione AWD che ha una autonomia media di 606 km WLTP.

Al vertice della gamma si colloca l’allestimento Calligraphy, con un listino da 83.500 euro.

Caratterizzato da dettagli estetici esclusivi, cerchi da 21″ e tetto panoramico elettrico, si distingue per gli interni premium in pelle nappa e il cassetto UV-C per la sterilizzazione degli oggetti di uso quotidiano.

IONIQ 9 Calligraphy è disponibile con doppio motore e trazione AWD con due diversi livelli di potenza complessivi: 307 CV o 428 CV (versione Performance), per un’autonomia media WLTP che, in entrambi i casi, si assesta a 600 km.

– foto ufficio stampa Hyundai –

(ITALPRESS).