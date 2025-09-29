A Esapolis tanti eventi speciali dedicati alla seta: “Ritessere” – dall’8 al 24 ottobre 2025

Dall’8 al 24 ottobre 2025 a Esapolis, il primo grande museo italiano sugli insetti , viene proposto un ricco programma di eventi dedicati alla sericoltura e alle molteplici possibilità di utilizzo della seta, tra tradizione, ricerca e creatività:
- La mostra itinerante “Ritessere”: a cura del Politecnico di Milano, è visitabile tutti i giorni di apertura del museo per l’intera durata dell’evento (8–24 ottobre). Inaugurazione mercoledì 8 ottobre.
-
Conferenza per le scuole (h 9.30 – 12.30) “Il mondo della ricerca e dell’educazione a confronto: come valorizzare il patrimonio culturale intangibile della seta per costruire opportunità” – mercoledì 8 ottobre 2025.
Interventi:
–dott.ssa Sarah Procopio, prof. Andrea Caracausi – Università di Padova, Dipartimento DiSSGeA
– dott.ssa Silvia Cappellozza – CREA Agricoltura e Ambiente, Laboratorio di Gelsibachicoltura di Padova
– prof. Simone Vesentini – Politecnico di Milano
- Laboratori didattici “Conoscere la seta” – venerdì 17 ottobre 2025
Attività dedicate alle scuole elementari e medie (h 9.00 – 13.00), con laboratori sul baco da seta. Per le scuole che intendono partecipare a questi laboratori è necessario compilare il modulo a questo link.
- LAB – Mayu no Hana – sabato 18 ottobre 2025
Laboratori creativi per realizzare fiori con i bozzoli di seta. Laboratori gratuiti per chi visita Esapolis, sarà quindi necessario acquistare il biglietto d’ingresso al Museo.
Turni: h 10.00 – 11.00 e h 11.00 – 12.00. Partecipazione su iscrizione tramite questo link. Età consigliata: qualsiasi età a partire dalle scuole elementari
- Laboratori didattici interattivi – sabato 18 ottobre 2025 dalle 15.00 alle 17.00
Iscrizione non necessaria. Laboratori gratuiti per chi visita Esapolis, sarà quindi necessario acquistare il biglietto d’ingresso al Museo.
Per informazioni:
[email protected]
[email protected]