Punti patente, ecco come si perdono infrazione per infrazione

Anche il guidatore più prudente può commettere una delle infrazioni che portano alla perdita di punti sulla patente (da 1 per le violazioni più leggere a 10 per quelle più gravi). L’elenco completo della tabella delle penalità – che si raddoppiano per i neo patentati – è disponibile online, all’interno dell’articolo 126 bis del Codice della Strada. Ecco le violazioni più comuni e i punti che si perdono:

ECCESSO VELOCITA’

Velocità non commisurata alle situazioni ambientali 5

Superamento dei limiti di velocità di oltre 10 ma non oltre 40 km/h 3

Superamento dei limiti di velocità di oltre 40 ma non oltre 60 km/h 6

Superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km/h 10

INFRAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE

Circolazione contromano 4

Circolazione contromano in curve, dossi o con limitata visibilità 10

Inosservanza dell’obbligo di arrestarsi (stop) 6

Omessa precedenza 5

Inosservanza di segnali stradali o degli agenti del traffico 2

Inosservanza del segnale semaforico o dell’agente del traffico 6

Obbligo di prudenza in prossimità dei passaggi a livello, attraversamento vietato di passaggio a livello, ingombro di passaggio a livello, inosservanza degli obblighi in caso di arresto forzato sui binari 6

Uso improprio dell’autorizzazione per persone con disabilità 6

Inosservanza delle prescrizioni nell’uso delle strutture per invalidi 3

Fuga dopo incidente con soli danni a cose senza revisione del veicolo 4

Fuga dopo incidente con soli danni a cose con revisione del veicolo 10

Fuga dopo incidente con danni alle persone 10

Mancata precedenza ai pedoni sulle strisce pedonali o nelle svolte su strade con attraversamento pedonale 8

Omessa precedenza ai pedoni in attraversamento di strada senza strisce 4

Obbligo dei conducenti di arrestarsi davanti a invalido in attraversamento, condotta di guida inidonea in prevedibili situazioni di pericolo con bambini o anziani 8

Inottemperanza all’alt di funzionari o agenti, rifiuto di esibire documenti edi consentire ispezioni sul veicolo 3

Forzamento del posto di blocco 10

Circolazione con veicolo privo di assicurazione, circolazione con veicolo avente documenti assicurativi falsi 5

SORPASSI E DISTANZE SICUREZZA

Inosservanza delle condizioni di sicurezza per il sorpasso 3

Inosservanza modalità di sorpasso – sorpasso a destra, sorpasso non facendo uso dell’apposita corsia 5

Sorpasso di tram o filobus in movimento 2

Sorpasso a destra di tram o filobus fermi, sorpasso di velocipede, sorpasso in curva, dosso o con scarsa visibilità. Sorpasso di veicolo che sta a sua volta sorpassando, sorpasso di veicoli fermi ai semafori, ai passaggi a livello o incolonnati, sorpasso alle intersezioni, sorpasso ai passaggi o livello e agli attraversamenti pedonali, sorpasso per i veicoli pesanti 10

Omessa distanza di sicurezza tra veicoli senza collisione o con danni gravi ai veicoli 5

Omessa distanza di sicurezza tra veicoli senza collisione o con lesioni gravi alle persone 8

Mancato arresto in caso di incrocio impossibile con collisione, mancato arresto su strada di montagna con collisione, omessa retromarcia in incrocio su strada di montagna con collisione 5

Infrazioni con lesioni gravi alle persone 8

Mantenimento delle luci abbaglianti durante la marcia 3

Divieto di inversione di marcia alle intersezioni, curve o dossi 8

SOSTE E PRESCRIZIONI

Sosta alle fermate dei mezzi pubblici, sosta nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici 2

Sosta negli spazi riservati alle persone con disabilità 4

Ingombro della carreggiata per avaria o altre cause, omessa segnalazione di ingombro della carreggiata 2

Omesse cautele in caso di caduta di sostanze viscide, infiammabili o pericolose 2

Omessa segnalazione di veicolo fermo e di uso di indumenti retroriflettenti 2

Carico mal sistemato o sporgente 3

Eccedenza di massa con veicoli che trasportano merci pericolose 4

Trasporto di merci pericolose senza autorizzazione o in violazione della stessa 10

Prescrizioni ADR su idoneità veicoli e cisterne, pannelli di pericolo, etichette, sosta, ecc. 10

Prescrizioni ADR su documenti, istruzioni scritte, equipaggiamenti individuali 2

Soprannumero e sovraccarico su veicoli adibiti abusivamente a uso di terzi 4

Soprannumero o sovraccarico in autovetture 2

Trasporto di passeggeri su ciclomotore, posizione errata di passeggeri su motocicli e ciclomotori, divieto di traino per motocicli e ciclomotori, trasporto di oggetti o animali su motocicli e ciclomotori 1

SICUREZZA

Conducente senza casco, conducente di veicolo che trasporta passeggero senza casco 5

Mancato uso delle cinture di sicurezza, utilizzo di dispositivi di ritenuta inefficienti, trasporto bambino con sistema di ritenuta privo di dispositivo di allarme o su veicoli sprovvisti di sistemi di ritenuta, alterazione del funzionamento delle cinture 5

Mancato uso di lenti o altri apparecchi prescritti, uso di apparecchi radiotelefonici, tablet, computer eccetera o cuffie sonore durante la guida 5

MEZZI PESANTI

Superamento del periodo di guida giornalieri superiore al 10% fino al 20% 2

Incompleto riposo giornaliero superiore al 10% fino al 20% 5

Superamento del periodo di guida giornaliero superiore al 20%, Incompleto riposo giornaliero superiore al 20% 10

Incompleto riposo settimanale per più del 20% 5

Circolazione in autostrada con carico pericolante o sporgente, circolazione in autostrada con carico scoperto di materiale suscettibile di dispersione 4

Traino di fortuna in autostrada 2

Retromarcia in autostrada 10

Circolazione sulle corsie di emergenza, circolazione sulle corsie di variazione di velocità 10

Non lasciare il passo ai mezzi di soccorso, accodarsi nella scia dei veicoli di soccorso 2

Tachigrafo mancante o non omologato, non funzionante, alterato, con sigilli manomessi 10

Guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico maggiore di 0,5 g/l) (conducenti senza particolari specificazioni), Rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza 10

Tasso alcolemico maggiore di 0 e fino a 0,5 g/l (conducenti neopatentati o professionali) 5

Guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico maggiore di 0,5 g/l (conducenti neopatentati o professionali) 10

Guida sotto l’influenza di stupefacenti, Rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti 10

